O primeiro-ministro Ilie Bolojan criticou a apresentação da moção de censura.
O primeiro-ministro Ilie Bolojan criticou a apresentação da moção de censura.Robert Ghement / EPA
Internacional

Governo pró-europeu de Bolojan cai na Roménia

George Simion, o líder da AUR, de extrema-direita, pediu a realização de eleições antecipadas, mas o presidente Nicusor Dan prefere encontrar uma maioria pró-europeia para formar um novo governo.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
União Europeia
Moção de censura
Roménia
edição impressa
Nicusor Dan
Diário de Notícias
www.dn.pt