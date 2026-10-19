França: Recolher obrigatório na Praça da República e noutras áreas de Paris a partir das 23h00 locais

As autoridades parisienses anunciaram o recolher obrigatório a partir das 23h00 locais (22h00 em Lisboa), numa tentativa de travar mais uma noite de violência em Paris.

O recolher obrigatório, que vigora até às 6h00 (5h00 em Lisboa), será apenas em algumas zonas da capital francesa, nomeadamente na Praça da República, um dos focos dos protestos do fim de semana onde já se concentravam novamente várias pessoas.

Além do recolher obrigatório, a polícia anunciou também a proibição de manifestações em algumas zonas da capital, neste caso desde as 20h00 desta segunda-feira até às 06h00 de terça-feira.

"A segurança de todos torna necessárias estas medidas para restabelecer a paz pública, que foi gravemente atingida por uma minoria de infratores", disse a polícia.

Além de Paris, o recolher obrigatório foi também declarado, mas só para os menores, em algumas cidades no norte de França, como Lille, além de Nice (neste caso só das 21h00 às 6h00).

Esta medida surge depois de o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, ter defendido precisamente que os autarcas deviam declarar o "recolher obrigatório parcial e localizado" para lidar com a violência.