Meios aéreos ajudam a combater as chamas em Gironda.
Meios aéreos ajudam a combater as chamas em Gironda.FOTO:EPA/SDIS33/MATTHIEU PENZ
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França: reacendimentos na nova onda de calor obrigam a retirar 4000 turistas

Em Espanha a situação esteve mais calma, mas foi registada a 14.ª vítima mortal dos fogos.
Susana Salvador
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