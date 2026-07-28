França: reacendimentos na nova onda de calor obrigam a retirar 4000 turistas

As autoridades francesas ordenaram esta terça-feira (28 de julho) a retirada de cerca de 4000 pessoas de parques de campismo e outras instalações turísticas da península de Cap-Ferret, após um dos 14 reacendimentos registados no incêndio que há vários dias afeta o departamento da Gironda. A decisão foi tomada perante o agravamento das condições meteorológicas, com o calor a voltar a subir e ventos variáveis, e o receio de que o fogo, considerado estabilizado mas não dominado, volte a propagar-se rapidamente. Desde 22 de julho, as chamas já consumiram cerca de 42 mil hectares na Gironda, obrigando à retirada de um total de 220 mil pessoas. O ministro do Interior, Laurent Nuñez, disse que esta é “muito provavelmente” a maior operação de evacuação civil alguma vez realizada em França fora de um contexto de guerra.As autoridades mantêm milhares de operacionais mobilizados para impedir que os novos focos ameacem novamente as localidades próximas de Bordéus. As temperaturas no sul de França só devem voltar a descer no sábado. Em Espanha, o dia foi de acalmia, antes do início da quarta onda de calor do ano, possibilitando que os bombeiros controlassem melhor as chamas e que milhares de pessoas regressassem às suas casas. O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, pediu “calma” e “cooperação” aos que foram autorizados a fazê-lo, instando-os a adotar as medidas de autoproteção necessárias, como o uso de máscaras. O incêndio de Vall d’Uixó, em Castellón, não cresceu em termos de hectares ardidos ou perímetro, mas o fumo e a possibilidade de uma inversão térmica que possa reacender o fogo eram motivo de preocupação. Por isso, a ausência de chamas “dá uma falsa sensação de segurança” e não podemos “baixar a guarda”, avisaram as autoridades.E nem tudo foram boas notícias. Uma mulher que permanecia internada num hospital de Sevilha, com queimaduras em 70% do corpo sofridas no incêndio florestal de Los Gallardos (Almería), morreu esta terça-feira (28 de julho). Esse fogo começou no início de julho e só foi dado como extinto esta semana. Esta morte eleva para 14 o número de vítimas mortais desse incêndio, sendo a maioria estrangeiras. .Nova onda de calor não dá tréguas aos incêndios em Espanha e França.Sánchez sobre os incêndios: "vêm aí horas difíceis" com "nova onda de calor" na Península Ibérica.Estabilização do fogo na região de Madrid permite regresso de populações a casa. Grande incêndio perto de Bordéus estável