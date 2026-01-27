Jean-Noël Barrot diz que os europeus podem e devem assumir a sua própria defesa.
Jean-Noël Barrot diz que os europeus podem e devem assumir a sua própria defesa. CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA
Internacional

França critica Mark Rutte por minimizar poderio militar europeu

Ministro dos Negócios Estrangeiros francês defendeu a existência do “pilar europeu” da Aliança, um conceito que os EUA reconhecem na sua nova Estratégia de Defesa Nacional.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
França
Donald Trump
Estados Unidos
NATO
Europa
Mark Rutte
edição impressa
Jean-Noël Barrot

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt