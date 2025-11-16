Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Nicolas Guiraud é comandante da fragata Almirante Ronarc’h desde 2022.Foto: Paulo Spranger
Fragata francesa de última geração exibiu-se no Tejo

A 'Almirante Ronarc’h' passou por Lisboa na primeira escala num porto estrangeiro. O DN visitou o navio projetado para combate multimissão e conversou com o comandante Nicolas Guiraud.
Helena Tecedeiro
