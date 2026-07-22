Flávio Bolsonaro e partido de Lula trocam farpas em dia de novas tarifas dos EUA ao Brasil

O pré-candidato presidencial Flávio Bolsonaro e o Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula da Silva, trocaram esta quarta-feira, 22 de julho, críticas no primeiro dia de vigência das novas tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.Pelas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro fez uma analogia com o futebol ao acusar o Presidente brasileiro de ter provocado um penálti, e, por isso, o país foi punido com as tarifas.“Depois de muita provocação e esforço do Governo brasileiro, hoje começou a valer um novo tarifaço contra o Brasil. Infelizmente, Lula cavou esse penálti”, escreveu na rede social X.. No Brasil, a imprensa, as autoridades e os políticos chamam "tarifaço" à política de sobretaxas do Governo Donald Trump.Flávio Bolsonaro disse ainda que “tem plena convicção” de que, caso seja eleito presidente do Brasil, nas eleições de outubro, conseguirá reverter as tarifas, e chamou o PT de "Partido do Tarifaço".“Podem ter certeza de que, da mesma forma que mobilizei todas as minhas forças e fui de porta em porta tentando evitar isso, vou fazer o mesmo em 2027. Eu ainda não desisti de reverter essas tarifas”, escreveu.Já o PT anunciou que vai lançar a campanha "O Brasil Não Se Entrega" em resposta às tarifas de Washington e, em nota, acusou a família Bolsonaro de incentivar a medida. “Os ataques promovidos pelos Estados Unidos contra a economia brasileira, incentivados pela família Bolsonaro, demonstram que há quem esteja disposto a colocar interesses políticos e pessoais acima dos interesses do país”, lê-se no comunicado.O partido de Lula informou ainda que a campanha será veiculada nas redes sociais com conteúdos que defendam a importância do sistema de pagamentos eletrónico Pix, da indústria nacional, das terras raras e das riquezas minerais estratégicas do Brasil.“Vamos dialogar diretamente com a população sobre os impactos dos ataques à economia brasileira e reafirmar uma mensagem central: o Brasil é dono do seu próprio destino e não aceita que ninguém decida seu futuro em seu lugar”, acrescenta.Na semana passada, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, em inglês) confirmou a aplicação da nova tarifa aos produtos brasileiros, por entender que o Brasil tem adotado práticas comerciais "desleais" às empresas norte-americanas, e cita, por exemplo, o Pix.O Pix é um sistema de pagamento eletrónico e transferência instantânea criado pelo Banco Central do Brasil, que permite enviar e receber dinheiro em até 10 segundos, 24 horas por dia, todos os dias do ano.O Governo brasileiro chegou a classificar a medida como um "marco lastimável" na relação bilateral, criticando a decisão de Washington de aplicar a tarifa, e anunciou que acionaria a Lei de Reciprocidade contra os norte-americanos.Segundo o Governo brasileiro, 18% das exportações brasileiras para os EUA serão atingidas, o que corresponde a 7,2 mil milhões de dólares (6,28 mil milhões de euros na cotação atual), a partir de estimativas dos dados consolidados de 2025.Nos últimos dias, Lula da Silva voltou a referir-se à família Bolsonaro como “traidores da pátria” por entender que atuaram junto da Casa Branca desde o ano passado para aplicação de tarifas como forma de interferir na política brasileira.Em resposta a uma provocação do Secretário de Estado norte-americano, Lula também desafiou Marco Rubio a montar um comité no Brasil para apoiar Flávio nas eleições gerais de outubro.Durante audiência pública promovida pela USTR no início do mês, Flávio Bolsonaro sugeriu que os EUA adiassem a aplicação das tarifas para depois das eleições, porque, alegou, a medida, negativa para o Brasil, ajudaria Lula politicamente..Lula chama Flávio Bolsonaro de traidor da pátria a propósito de tarifas de Donald Trump