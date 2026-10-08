Flávio Bolsonaro conquista apoio de cinco partidos e Lula recalcula rota de campanha

O partido de centro Podemos formalizou esta quinta-feira, 8 de outubro, o seu apoio a Flávio Bolsonaro, que vai disputar a segunda volta das presidenciais no Brasil com Lula da Silva, candidato que procura mudar a estratégia para conquistar votos à abstenção.

O Podemos, que elegeu 27 deputados, é a sétima maior força na Câmara dos Deputados e a quinta formação política a declarar o seu apoio ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro na segunda volta das eleições presidenciais, agendada para dia 25.

O anúncio foi feito em Brasília pela presidente do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, de São Paulo, que na primeira volta foi convidada por Flávio a ser sua “vice”, mas recusou o convite após o seu partido optar pela neutralidade.

"O Brasil quer mudança, os brasileiros querem voltar a sonhar com o Brasil. O empreendedor quer voltar a investir. Os problemas são reais e distantes das promessas que vêm acontecendo", declarou.

Com o apoio do Podemos, Flávio Bolsonaro conta com a adesão de grandes partidos de centro e direita na sua campanha, que já conta com apoios do União Brasil, Partido Progressistas (PP), Republicanos e NOVO.

Com a exceção do NOVO, os demais partidos que decidiram apoiar Flávio formam o chamado “Centrão”, grupo informal de partidos sem base ideológica definida, que compõe a base dos governos em troca de cargos e influência política.

União Brasil, PP e Republicanos chegaram a tutelar ministérios no Governo Lula, que cedeu cargos em troca de governabilidade.

Ao receber os apoios, Flávio tem reiterado, nos seus discursos, a importância de ter maioria no Congresso para fazer mudanças na Constituição, como por exemplo reformar o sistema Judiciário para “redemocratizar” o país e acabar com a reeleição do Presidente.