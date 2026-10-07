“Tarula”. Um milhão votou em Tarcísio mas também em Lula

Tarcísio de Freitas foi reeleito no domingo, 4 de outubro, governador de São Paulo com cerca de 13,8 milhões de votos dos eleitores do estado. Flávio Bolsonaro, o candidato presidencial aliado de Tarcísio, teve a preferência de 12,2 milhões de paulistas. Ou seja, muitos dos 1,6 milhões de eleitores que optaram por Tarcísio mas não por Flávio terão votado em Lula da Silva, que somou 9,5 milhões, mais 1,1 que Fernando Haddad, o concorrente de esquerda ao governo estadual. Enquanto a imprensa batiza esse voto de “Tarula”, a ciência política tenta analisá-lo não apenas retroativamente mas já projetando a segunda volta, dia 25. No geral, sublinhemos, Flávio, que é do Partido Liberal, venceu a primeira volta das eleições do Brasil com 47,03% dos votos nacionais contra 45,16% de Lula, do Partido dos Trabalhadores. E no estado de São Paulo, com 34,1 milhões de aptos a votar, equivalentes a 21,4% do eleitorado do país, por 51,93% contra 38,20%. “O que se pode concluir do ‘Tarula’, para já, é que ajudou o presidente Lula na primeira volta, impedindo que ele tivesse uma perda ainda maior de votos em São Paulo, o estado mais populoso do Brasil”, começa por dizer Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Ciência Política da Fundação Armando Álvares Penteado, ao DN.“E que na segunda volta também pode ajudar porque, como a eleição estadual já está definida, alguns eleitores que saíram de casa para votar em Tarcísio, com mais convicção, mas também em Flávio, com menos, podem optar, sem Tarcísio na disputa por já estar eleito, por ficar em casa desta vez”, acrescenta.“Entretanto, a prazo, o ‘Tarula’ é um ótimo sinal sobretudo para Tarcísio, que ambiciona a presidência em 2030, e a prova de que os movimentos que ele fez para o centro, para conquistar o eleitorado não propriamente de esquerda mas justamente o eleitorado de centro que não consegue digerir o bolsonarismo, resultaram”..“O problema de Tarcísio”, projeta o politólogo, “é que, caso Flávio ganhe dia 25, a natural possibilidade de tentativa de reeleição dele em 2030 tapa caminho para Tarcísio na eleição de daqui a quatro anos, logo, numa perspectiva pessoal, é até mais interessante para Tarcísio que Lula fique no poder”.Voltando atrás, Felipe Nunes, o CEO do instituto de pesquisas Quaest, já previa no canal Globonews esse voto abrangente em Tarcísio no estado de São Paulo. “O Tarcísio consegue até morder um pedaço do eleitorado da esquerda e do lulismo, coisa que o Haddad não consegue fazer na direita”, dizia, ainda na campanha.Mas e quem é esse eleitor que vota à esquerda e à direita em simultâneo?Do ponto de vista geográfico, segundo o apanhado geral do jornal O Globo, o votante “Tarula” manifestou-se sobretudo em cidades da região metropolitana de São Paulo, que concentra quase metade do eleitorado do estado. Ali, 13 dos 39 municípios ajudaram a eleger Tarcísio, mas votaram mais em Lula do que em Flávio no pleito presidencial. Os casos limite, entretanto, ocorreram em Jeriquara, norte do estado, onde a diferença de votos entre Tarcísio e Flávio foi de mais de 15% e em São José do Barreiro, leste, e Iporanga, oeste, onde Lula teve mais de 14% acima do desempenho de Haddad.Do ponto de vista estritamente político, entretanto, os académicos chamam este tipo de eleitor de “ultra-pragmático”, porque desvaloriza as ideologias e reconhece sobretudo as realizações. “É comum no Brasil porque a dinâmica política regional não necessariamente está relacionada à dinâmica política nacional”, recorda Vinícius Rodrigues Vieira.No passado, fizeram história o voto “Bolsodoria” – em Jair Bolsonaro, candidato de extrema-direita à presidência da República, e em João Doria, candidato de uma direita mais moderada ao governo de São Paulo, na eleição de 2018. Foi Doria quem estimulou o casamento “Bolsodoria”, tentando surfar a onda conservadora que Bolsonaro encarnava. Os dois políticos romperiam, no entanto, em 2020, quando Bolsonaro resistiu à aquisição de vacina contra a covid-19 e Doria liderou o processo de imunização não só no estado mas em todo o país. E em 2002 e 2006 consolidava-se o “Lulécio”, isto é, o eleitor que votava em Lula para presidente e que também optava por Aécio Neves para governador de Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do Brasil, nessas duas eleições. Nos EUA, outro país de enorme dimensão dividido por estados, essa tradição é bastante documentada: em 1972, por exemplo, 190 distritos elegeram o republicano Richard Nixon para presidente e deputados do partido democrata para o Congresso. O fenómeno foi tão marcante que “split-ticket” [voto cruzado ou voto dividido] se tornou uma expressão corrente na ciência política americana..Flávio Bolsonaro tem matemática, conjuntura e história a favor na segunda volta