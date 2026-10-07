Voto "Tarula" ajudou Lula na primeira volta. Foto: EPA/Sebastiao Moreira

Internacional

“Tarula”. Um milhão votou em Tarcísio mas também em Lula

Os “votos casados”, num presidente de esquerda e num governador de direita ou vice-versa, são comuns no Brasil. Mas esse estranho matrimónio beneficia quem dia 25?