Flávio Bolsonaro cobrou a dono do Banco Master o pagamento de despesas de filme sobre o pai

Flávio Bolsonaro, senador no estado do Rio de Janeiro, enviou um áudio a pedir dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para custear um filme biográfico sobre o pai, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.A informação foi avançada esta quarta-feira, 13 de maio, pelo site Intercept Brasil, e confirmada pelo Globo.Mas, confrontado sobre a negociação, Flávio Bolsonaro disse tratar-se de "uma mentira".A cobrança dos fundos feita pelo filho do ex-presidente terá ocorrido em novembro do ano passado, numa altura em que os envolvidos na produção tinham dificuldades em honrar compromissos da montagem do filme. O contacto entre o filho de Jair Bolsonaro e o banqueiro terá sido feito um dia antes de Vorcaro ser detido pela primeira vez no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga um alegado esquema de fraudes milionárias, corrupção passiva e ativa, branqueamento de capitais e crimes contra o sistema financeiro."Irmão, estou e estarei contigo sempre, não há meia conversa entre nós. Só preciso que me dês uma luz! Abs!", terá dito Flávio numa mensagem revelada pelo Intercept.Os fundos pedidos pelo filho do ex-presidente destinavam-se a custear parte da produção do filme Dark Horse, que retrata a campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018. O argumento é assinado por Mário Frias, deputado federal em São Paulo e ex-secretário da Cultura do governo Bolsonaro, e tem a realização do norte-americano Cyrus Nowrasteh.Num áudio, Flávio Bolsonaro manifestou a preocupação em falhar nos pagamentos ao realizar e ao ator que interpretou o pai, Jim Caviezel.Flávio e Vorcaro terão ainda falado no mesmo dia numa chamada telefónica de dois minutos cujo conteúdo não foi revelado. As conversas foram extraídas do telemóvel do banqueiro, que foi apreendido pela Polícia Federal em novembro do ano passado.Embora Flávio Bolsonaro tenha desmentido, o dono da agência que contratou influenciadores para uma operação de “marketing de guerrilha” nas redes sociais a favor do Banco Master e contra a liquidação movida pelo Banco Central (BC), Thiago Miranda, confirmou que intermediou a negociação que levou Vorcaro a aportar 62 milhões de reais (cerca de 10,5 milhões de euros) no filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. O valor previsto até seria superior, mas as transferências foram suspensas com a crise na instituição financeira.