Filho da princesa herdeira da Noruega condenado a quatro anos de prisão
FOTO: EPA/Lise Aserud
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Filho da princesa herdeira da Noruega condenado a quatro anos de prisão

Marius Borg Hoiby foi considerado culpado de vários crimes, entre os quais dois de violação. A defesa já anunciou que vai apresentar recurso.
Susete Henriques
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Marius Borg Hoiby, filho de Mette-Marit, a princesa herdeira da Noruega, foi condenado esta segunda-feira, 15 de junho, a quatro anos de prisão por vários crimes, entre os quais dois de violação.

O Tribunal Distrital de Oslo absolveu-o de outras duas acusações de violação. Marius Borg Hoiby, de 29 anos, foi, no entanto, considerado culpado de outros crimes como a prática de violência contra uma ex-companheira e abusos em relacionamentos íntimos.

O filho de Mette-Marit, fruto de um relacionamento anterior ao casamento da mãe com o príncipe herdeiro Haakon, que negou as acusações de violação, assistiu à leitura da sentença por videochamada, a partir da prisão de segurança máxima de Ila, onde se encontra detido.

À BBC, o palácio real afirmou que "o assunto foi analisado pelos tribunais" e que não faria comentários sobre o veredicto.

A defesa de Marius Borg Hoiby, que enfrentava cerca de 40 acusações - alguns dos crimes estavam relacionados com droga e infrações rodoviárias -, já fez saber que vai recorrer da decisão. De referir que o Ministério Público pretendia uma pena de sete anos e sete meses de prisão para o filho da princesa herdeira da Noruega.

Uma das violações pela qual foi condenado terá ocorrido na residência oficial dos príncipes herdeiros, Skaugum, em 2018, segundo adianta a imprensa britânica.

O tribunal decidiu ainda condená-lo por abusar de uma ex-namorada, a influenciadora norueguesa Nora Haukland, e por causar ferimentos graves a outra companheira, tendo sido detido no apartamento desta vítima, em Oslo, em agosto de 2024.

Marius Borg Hoiby foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 57 mil euros a quatro das vítimas que constavam do processo judicial.

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