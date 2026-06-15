Filho da princesa herdeira da Noruega condenado a quatro anos de prisão

Marius Borg Hoiby, filho de Mette-Marit, a princesa herdeira da Noruega, foi condenado esta segunda-feira, 15 de junho, a quatro anos de prisão por vários crimes, entre os quais dois de violação.O Tribunal Distrital de Oslo absolveu-o de outras duas acusações de violação. Marius Borg Hoiby, de 29 anos, foi, no entanto, considerado culpado de outros crimes como a prática de violência contra uma ex-companheira e abusos em relacionamentos íntimos.O filho de Mette-Marit, fruto de um relacionamento anterior ao casamento da mãe com o príncipe herdeiro Haakon, que negou as acusações de violação, assistiu à leitura da sentença por videochamada, a partir da prisão de segurança máxima de Ila, onde se encontra detido. À BBC, o palácio real afirmou que "o assunto foi analisado pelos tribunais" e que não faria comentários sobre o veredicto.A defesa de Marius Borg Hoiby, que enfrentava cerca de 40 acusações - alguns dos crimes estavam relacionados com droga e infrações rodoviárias -, já fez saber que vai recorrer da decisão. De referir que o Ministério Público pretendia uma pena de sete anos e sete meses de prisão para o filho da princesa herdeira da Noruega. Uma das violações pela qual foi condenado terá ocorrido na residência oficial dos príncipes herdeiros, Skaugum, em 2018, segundo adianta a imprensa britânica.O tribunal decidiu ainda condená-lo por abusar de uma ex-namorada, a influenciadora norueguesa Nora Haukland, e por causar ferimentos graves a outra companheira, tendo sido detido no apartamento desta vítima, em Oslo, em agosto de 2024.Marius Borg Hoiby foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 57 mil euros a quatro das vítimas que constavam do processo judicial. .Filho da princesa herdeira da Noruega nega acusações de violação em tribunal.Filho de princesa herdeira da Noruega acusado de 32 crimes, incluindo quatro violações