Filho da princesa herdeira da Noruega nega acusações de violação em tribunal

O filho primogénito da princesa herdeira da Noruega começou a ser julgado esta terça-feira, 3 de fevereiro, pelas acusações de violação, violência doméstica, agressão e posse de droga, entre outros crimes, num caso que abalou família real, a qual atravessa atualmente mais um momento tenso na sequência da divulgação dos ficheiros do caso Epstein.Marius Borg Hoiby, de 29 anos, filho da princesa herdeira Mette-Marit e enteado do príncipe herdeiro Haakon, pode enfrentar vários anos de prisão se for considerado culpado das 38 acusações mais graves que lhe são imputadas. No início do julgamento, o primogénito da princesa da Noruega declarou-se inocente de quatro acusações de violação.Anteriormente, o advogado de Hoiby, Petar Sekulic, disse à Reuters que este não admitiu culpa criminal pelas acusações de violação ou violência doméstica, mas admitiu culpa por algumas das acusações menos graves. "Ele dará uma explicação detalhada sobre isso em tribunal", disse. O filho da princesa deverá testemunhar na quarta-feira.Nas vésperas do arranque do julgamento, no domingo, Marius Borg Hoiby foi detido pela polícia norueguesa por suspeita de causar ofensas corporais, porte de faca e violação de uma ordem de restrição. Um tribunal decidiu na segunda-feira que Hoiby poderia ficar sob custódia durante quatro semanas.O julgamento, que deverá durar até 19 de março, é a maior crise a afetar a família real da Noruega, apesar de Marius Borg Hoiby não ter títulos reais e estar fora da linha de sucessão. Além disso, acontece numa altura em que os ficheiros do caso Epstein trazem dados constrangedores para a família. A princesa Mette-Marie veio a público pedir desculpa pela troca de mensagens com Jeffrey Epstein e pela falta de discernimento na avaliação do caráter do predador sexual.O príncipe herdeiro Haakon e a princesa herdeira Mette-Marit não planeiam comparecer no julgamento, segundo disse o primeiro em comunicado, acrescentando que confia que o sistema de justiça será justo e adequado. Sobre Marius, Haakon disse: "Nós amamo-lo. Ele é uma parte importante da nossa família. É um cidadão norueguês, por isso tem as mesmas responsabilidades que todos os outros, bem como os mesmos direitos", disse o pai de Marius Borg Hoiby, manifestando ainda solidariedade com as vítimas. "Pensamos nelas, sabemos que muitas estão a passar por um momento difícil", disse.