Exército israelita confirma que soldado destruiu uma estátua de Jesus Cristo no Líbano. Netanyahu "chocado"

O exército de Israel confirmou esta segunda-feira, 20 de abril, que o soldado fotografado a destruir uma estátua de Jesus Cristo com um martelo numa aldeia cristã no sul do Líbano é um militar israelita."Após uma análise inicial, foi determinado que esta fotografia mostra um soldado israelita em missão no sul do Líbano", escreveram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), na rede social X."Serão tomadas medidas apropriadas contra os envolvidos, de acordo com as conclusões da investigação", acrescentou o exército, assegurando que estava a tratar o assunto com "o máximo rigor".Quem também já se pronunciou sobre este incidente foi o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que numa publicação na rede social X disse ter ficado "chocado e triste" assim que soube que "um soldado das Forças de Defesa de Israel danificou um ícone religioso católico no sul do Líbano"."Condeno o ato nos termos mais veementes. As autoridades militares estão a conduzir uma investigação criminal sobre o caso e vão adotar as medidas disciplinares adequadas", sublinhou, ao mesmo tempo que expressou "pesar pelo incidente e por qualquer dor que isso tenha causado aos fiéis no Líbano e em todo o mundo.".As IDF, por sua vez, reiteraram o compromisso de "ajudar a comunidade a recolocar a estátua no seu lugar" e afirmaram que não tinham "qualquer intenção de danificar as infraestruturas civis, incluindo edifícios ou símbolos religiosos".A imagem tem circulado amplamente nas redes sociais desde que o jornalista palestiniano Yunis Tirawi a partilhou no domingo.A fotografia mostra um soldado israelita, empunhando um longo martelo, a golpear o rosto de uma estátua de Jesus Cristo crucificado que tinha sido retirada da cruz, deixando-a de cabeça para baixo no chão. A fotografia foi tirada num espaço aberto, não dentro de uma igreja.Segundo Tirawi e o jornal israelita Yedioth Ahronoth, a estátua estava localizada na aldeia de Debel, na região centro-sul do Líbano, que continua sob ocupação militar israelita.As tropas israelitas permaneceram na zona e demoliram mais casas no domingo, de acordo com a agência de notícias oficial libanesa ANI.. Netanyahu insiste que Israel “ainda não terminou o trabalho” contra Hezbollah.Pedro Sánchez vai propor fim do acordo UE-Israel por "violações de direitos humanos"