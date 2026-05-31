Explosão num edifício em Myanmar faz, pelo menos, 45 mortos

Uma explosão ocorrida este domingo, 31 de maio, num edifício no nordeste de Myanmar, alegadamente utilizado para armazenar explosivos para mineração, matou, pelo menos, 45 pessoas e feriu cerca de 70.A explosão aconteceu por volta do meio-dia local, na aldeia de Kaungtup, no município de Namhkam, a cerca de 3 quilómetros a sul da fronteira com a China. A região está sob o controlo do Exército de Libertação Nacional Ta'ang, um grupo armado étnico que se envolve em confrontos esporádicos contra o governo central de Myanmar, que afirmou que está em curso uma investigação sobre a causa da explosão.As operações de socorro estão ainda a decorrer, admitindo-se a existência de mais vítimas.