Explosão de mochila mata um polícia e fere outro com gravidade em Oviedo
Foto: Polícia Nacional / D.R.
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Explosão de mochila mata um polícia e fere outro com gravidade em Oviedo

As autoridades receberam um alerta para um conflito, alegadamente entre vizinhos, que resultou numa jovem de 17 anos baleada. No local, foi deixada uma mochila suspeita que acabou por explodir.
Susete Henriques
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Um agente da Polícia Nacional espanhola morreu e outro ficou gravemente ferido devido à explosão de uma mochila que ocorreu esta terça-feira, 10 de novembro, no bairro de Villafría, em Oviedo, Espanha.

Durante a manhã, as autoridades receberam um alerta para um conflito, alegadamente entre vizinhos, que resultou numa jovem de 17 anos baleada. A mulher foi transferida para o hospital e o seu estado não é considerado grave, segundo a imprensa local.

Quando chegaram ao local, os agentes depararam-se com uma mochila suspeita, tendo sido mobilizada a Unidade Especial em Desativação de Engenhos Explosivos (TEDAX). O engenho acabou por explodir quando a mochila estava a ser intervencionada por um membro da Unidade Canina da Polícia Nacional, que acabou por morrer. O agente canino, um pastor alemão, que acompanhava a polícia também morreu, indicaram as autoridades.

"Estamos consternados com a morte do nosso colega Juan José, da Unidade Especial de Guias Caninos, durante a revista a uma mochila suspeita nas Astúrias. Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos, colegas e entes queridos", lê-se na mensagem da Polícia Nacional publicada nas redes sociais.

O agente que ficou gravemente, e que fazia parte da equipa TEDAX, terá sido submetido a uma cirurgia, tendo-lhe sido amputada uma perna. 

De acordo com o jornal La Vanguardia, foi mobilizada uma grande operação policial na zona, com as autoridades a tentarem localizar e deter o autor do disparo, que é também suspeito de ser o responsável por ter deixado a mochila que acabou por explodir.

Ao El País, fontes policiais indicaram que o homem procurado pela polícia tem 64 anos e terá antecedentes criminais por delitos comuns

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, manifestou-se "profundamente consternado" pela morte do elemento da Polícia Nacional, transmitindo "força" ao agente ferido.

"A vossa entrega e o vosso valor merecem a gratidão de todo o país", acrescentou o líder do governo espanhol na rede social X.

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