Explosão de mochila mata um polícia e fere outro com gravidade em Oviedo
Um agente da Polícia Nacional espanhola morreu e outro ficou gravemente ferido devido à explosão de uma mochila que ocorreu esta terça-feira, 10 de novembro, no bairro de Villafría, em Oviedo, Espanha.
Durante a manhã, as autoridades receberam um alerta para um conflito, alegadamente entre vizinhos, que resultou numa jovem de 17 anos baleada. A mulher foi transferida para o hospital e o seu estado não é considerado grave, segundo a imprensa local.
Quando chegaram ao local, os agentes depararam-se com uma mochila suspeita, tendo sido mobilizada a Unidade Especial em Desativação de Engenhos Explosivos (TEDAX). O engenho acabou por explodir quando a mochila estava a ser intervencionada por um membro da Unidade Canina da Polícia Nacional, que acabou por morrer. O agente canino, um pastor alemão, que acompanhava a polícia também morreu, indicaram as autoridades.
"Estamos consternados com a morte do nosso colega Juan José, da Unidade Especial de Guias Caninos, durante a revista a uma mochila suspeita nas Astúrias. Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos, colegas e entes queridos", lê-se na mensagem da Polícia Nacional publicada nas redes sociais.
O agente que ficou gravemente, e que fazia parte da equipa TEDAX, terá sido submetido a uma cirurgia, tendo-lhe sido amputada uma perna.
De acordo com o jornal La Vanguardia, foi mobilizada uma grande operação policial na zona, com as autoridades a tentarem localizar e deter o autor do disparo, que é também suspeito de ser o responsável por ter deixado a mochila que acabou por explodir.
Ao El País, fontes policiais indicaram que o homem procurado pela polícia tem 64 anos e terá antecedentes criminais por delitos comuns.
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, manifestou-se "profundamente consternado" pela morte do elemento da Polícia Nacional, transmitindo "força" ao agente ferido.
"A vossa entrega e o vosso valor merecem a gratidão de todo o país", acrescentou o líder do governo espanhol na rede social X.