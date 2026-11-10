Explosão de mochila mata um polícia e fere outro com gravidade em Oviedo

Um agente da Polícia Nacional espanhola morreu e outro ficou gravemente ferido devido à explosão de uma mochila que ocorreu esta terça-feira, 10 de novembro, no bairro de Villafría, em Oviedo, Espanha.

Durante a manhã, as autoridades receberam um alerta para um conflito, alegadamente entre vizinhos, que resultou numa jovem de 17 anos baleada. A mulher foi transferida para o hospital e o seu estado não é considerado grave, segundo a imprensa local.

Quando chegaram ao local, os agentes depararam-se com uma mochila suspeita, tendo sido mobilizada a Unidade Especial em Desativação de Engenhos Explosivos (TEDAX). O engenho acabou por explodir quando a mochila estava a ser intervencionada por um membro da Unidade Canina da Polícia Nacional, que acabou por morrer. O agente canino, um pastor alemão, que acompanhava a polícia também morreu, indicaram as autoridades.