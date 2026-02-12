Éléonore Caroit conversou com o DN na Embaixada de França em Lisboa.
Foto: Gerardo Santos
“Existe uma forma diferente de exprimir as coisas quando se fala francês, seja em África, no Quebeque ou na Ásia”

Em Lisboa para encontros com a comunidade francesa e para o lançamento da Coligação dos Pioneiros dos Oceanos, a ministra delegada para a Francofonia, as Parcerias Comerciais e os Franceses no Estrangeiro falou ao DN da importância da visão francófona do mundo.
