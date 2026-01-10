Ex-presidente russo lança ameaça aos "governantes idiotas da Europa" no caso de enviarem forças para a Ucrânia

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev avisou este sábado, 10 de janeiro, os responsáveis europeus, que classificou de “governantes idiotas”, de que não devem enviar forças internacionais para a Ucrânia, ameaçando com a repetição de bombardeamentos como o de sexta-feira em Kiev.“Os governantes idiotas da Europa ainda querem a guerra na Europa”, escreveu nas redes sociais Medvedev, atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.Medvedev referia-se especificamente aos resultados da cimeira da Coligação da Boa Vontade sobre a Ucrânia, realizada esta semana em Paris, que terminou com a França e o Reino Unido a concordarem em estabelecer bases operacionais avançadas na Ucrânia como parte de uma força multinacional do pós-guerra — uma situação que Moscovo considera intolerável.“Já foi dito mil vezes: a Rússia não aceitará tropas europeias ou da NATO na Ucrânia. Mas não, Micron [forma como Medvedev se referiu ao presidente francês Emmanuel Macron] continua a espalhar este disparate patético”, denunciou, na sua mensagem.Se “ainda querem a guerra na Europa, que venham". "É isto que os espera”, declarou Medvedev antes de publicar um vídeo do bombardeamento de sexta-feira em Kiev.O ataque russo à capital ucraniana fez pelo menos quatro mortos e 20 feridos e caracterizou-se pela utilização, pela segunda vez desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, do míssil Oreshnik, capaz de transportar ogivas nucleares.Moscovo caracterizou o ataque como “uma resposta ao ataque terrorista do regime de Kiev contra o Presidente da Federação Russa [Vladimir Putin] na região de Novgorod, a 29 de dezembro de 2025”, um acontecimento que a Ucrânia nega ter acontecido e que o Presidente dos EUA, Donald Trump, admitiu ter dúvidas..Ataque "maciço" russo a Kiev faz quatro mortos. Moscovo usa sistema de mísseis hipersónicos Oreshnik.Rússia quer que ONU condene ataque que matou 24 em Kherson