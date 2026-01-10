Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Dmitry Medvedev, antigo presidente da Rússia.
Dmitry Medvedev, antigo presidente da Rússia.FOTO: EPA/EKATERINA SHTUKINA
Internacional

Ex-presidente russo lança ameaça aos "governantes idiotas da Europa" no caso de enviarem forças para a Ucrânia

Dmitry Medvedev referiu-se ao presidente francês Emmanuel Macron como "Micron", que diz continuar "a espalhar este disparate patético” de enviar militares para território ucraniano.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev avisou este sábado, 10 de janeiro, os responsáveis europeus, que classificou de “governantes idiotas”, de que não devem enviar forças internacionais para a Ucrânia, ameaçando com a repetição de bombardeamentos como o de sexta-feira em Kiev.

“Os governantes idiotas da Europa ainda querem a guerra na Europa”, escreveu nas redes sociais Medvedev, atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

Medvedev referia-se especificamente aos resultados da cimeira da Coligação da Boa Vontade sobre a Ucrânia, realizada esta semana em Paris, que terminou com a França e o Reino Unido a concordarem em estabelecer bases operacionais avançadas na Ucrânia como parte de uma força multinacional do pós-guerra — uma situação que Moscovo considera intolerável.

“Já foi dito mil vezes: a Rússia não aceitará tropas europeias ou da NATO na Ucrânia. Mas não, Micron [forma como Medvedev se referiu ao presidente francês Emmanuel Macron] continua a espalhar este disparate patético”, denunciou, na sua mensagem.

Se “ainda querem a guerra na Europa, que venham". "É isto que os espera”, declarou Medvedev antes de publicar um vídeo do bombardeamento de sexta-feira em Kiev.

O ataque russo à capital ucraniana fez pelo menos quatro mortos e 20 feridos e caracterizou-se pela utilização, pela segunda vez desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, do míssil Oreshnik, capaz de transportar ogivas nucleares.

Moscovo caracterizou o ataque como “uma resposta ao ataque terrorista do regime de Kiev contra o Presidente da Federação Russa [Vladimir Putin] na região de Novgorod, a 29 de dezembro de 2025”, um acontecimento que a Ucrânia nega ter acontecido e que o Presidente dos EUA, Donald Trump, admitiu ter dúvidas.

Dmitry Medvedev, antigo presidente da Rússia.
Ataque "maciço" russo a Kiev faz quatro mortos. Moscovo usa sistema de mísseis hipersónicos Oreshnik
Dmitry Medvedev, antigo presidente da Rússia.
Rússia quer que ONU condene ataque que matou 24 em Kherson
Emmanuel Macron
Guerra na Ucrânia
Rússia
Europa
Dmitry Medvedev

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt