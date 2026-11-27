O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro apresentou uma melhoria do quadro clínico, mas terá de permanecer na unidade de cuidados intensivos, onde se encontra internado desde a passada sexta-feira devido a complicações intestinais, informaram fontes médicas.

Segundo o mais recente boletim divulgado pelo hospital DF Star, em Brasília, os exames laboratoriais e radiológicos do líder da extrema-direita revelaram uma evolução favorável.

Bolsonaro começou esta quinta-feira a ingerir líquidos por via oral e tem demonstrado “boa tolerância” à alimentação até ao momento.

O ex-chefe de Estado, de 71 anos, continuará sob tratamento clínico e com antibióticos, de acordo com o relatório médico.

O líder da extrema-direita foi hospitalizado a 20 de novembro com um diagnóstico de obstrução intestinal parcial e, no domingo, os médicos identificaram um quadro de pneumonia por broncoaspiração bilateral, provocada pela entrada de substâncias, como alimentos ou líquidos, nas vias respiratórias.

O novo internamento de Bolsonaro está relacionado com as complicações decorrentes da facada que sofreu em setembro de 2018 durante um comício de campanha, quando era candidato à Presidência do Brasil.

Desde então, o ex-presidente foi submetido a vários internamentos e intervenções cirúrgicas.

Bolsonaro encontra-se em prisão domiciliária a cumprir uma pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, benefício que lhe foi concedido por razões humanitárias devido ao seu estado de saúde.