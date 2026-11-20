O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que se encontra atualmente em regime de prisão domiciliária por motivos de saúde, foi transportado para o hospital esta sexta-feira (20 de novembro)após apresentar um quadro de "fortes dores abdominais". A informação foi avançada pelo seu filho, Carlos Bolsonaro, através de uma publicação na rede social X.

Na sua mensagem, Carlos Bolsonaro confirmou a nova hospitalização do pai e apontou o dedo às condições da sua detenção como a causa principal para a deterioração do seu estado clínico.

"É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de 'trama golpista'", escreveu o filho do antigo chefe de Estado, associando o agravamento da saúde de Bolsonaro à falta de mobilidade, à "tortura psicológica" e ao historial de mais de nove cirurgias a que foi submetido na sequência do ataque à faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018 — um atentado que Carlos Bolsonaro atribuiu na mesma publicação a um antigo militante do PSOL.