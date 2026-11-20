Jair Bolsonaro hospitalizado de urgência após sofrer "fortes dores abdominais"
O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que se encontra atualmente em regime de prisão domiciliária por motivos de saúde, foi transportado para o hospital esta sexta-feira (20 de novembro)após apresentar um quadro de "fortes dores abdominais". A informação foi avançada pelo seu filho, Carlos Bolsonaro, através de uma publicação na rede social X.
Na sua mensagem, Carlos Bolsonaro confirmou a nova hospitalização do pai e apontou o dedo às condições da sua detenção como a causa principal para a deterioração do seu estado clínico.
"É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de 'trama golpista'", escreveu o filho do antigo chefe de Estado, associando o agravamento da saúde de Bolsonaro à falta de mobilidade, à "tortura psicológica" e ao historial de mais de nove cirurgias a que foi submetido na sequência do ataque à faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018 — um atentado que Carlos Bolsonaro atribuiu na mesma publicação a um antigo militante do PSOL.
Jair Bolsonaro cumpre pena em prisão domiciliária após ter sido condenado no âmbito das investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado, ocorrida depois de perder as eleições presidenciais de 2022 para o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
O novo incidente médico do ex-presidente ocorre num momento de elevada tensão judicial para a família Bolsonaro, marcado pela recente saída do país do seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro foi o candidato derrotado por Lula da Silva nas últimas eleições presidenciais. Imediatamente após a divulgação dos resultados eleitorais, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decretou a apreensão dos passaportes de Flávio e proibiu-o de abandonar o território brasileiro, no âmbito de investigações em curso por suspeitas dos crimes de corrupção e branqueamento de capitais.
Apesar da medida de coação imposta pelo STF, no dia seguinte ao escrutínio, a 27 de outubro, Flávio Bolsonaro conseguiu deixar o Brasil, viajando inicialmente para a Argentina acompanhado pela mulher e pelas filhas, tendo seguido posteriormente com destino a Miami, nos Estados Unidos.