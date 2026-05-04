Ex-presidente da Câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, hospitalizado em estado crítico

O ex-presidente da Câmara de Nova Iorque, Rudolph Giuliani, está hospitalizado em estado crítico, mas estável, informou este domingo o seu porta-voz, Tod Goodman.Esta atualização surge dias depois de o republicado ter afirmado, com a voz rouca, no seu talk show, que estava "um pouco indisposto".Goodman não adiantou que queixas em concreto levaram Giuliani ao hospital, há quanto tempo está internado e qual o prognóstico."O presidente da Câmara Giuliani é um lutador que enfrentou todos os desafios da sua vida com uma força inabalável, e está a lutar com a mesma força neste momento", disse o porta-voz em comunicado, referindo que o antigo autarca, 81 anos, "permanece em estado crítico, porém estável".Na sexta-feira, Giuliani tossiu ao iniciar o seu programa noturno online America's Mayor Live e queixou-se de que a sua voz estava mais rouca do que o habitual. "A minha voz não está muito boa, por isso não poderei falar tão alto como costumo, mas vou aproximar-me do microfone", comentou, antes de começar a comentar a guerra com o Irão.O mandato de oito anos de Giuliani à frente da maior da autarquia da maior cidade dos Estados Unidos ficou marcado pelo ataque de 11 de setembro de 2001, quando estava nos últimos meses no cargo. A forma como geriu o ataque terrorista da Al-Qaeda que derrubou as as torres gémeas do World Trade Center fez com que passasse a ser conhecido como o "presidente da Câmara dos Estados Unidos".Posteriormente concorreu sem sucesso à presidência dos Estados Unidos e foi conselheiro de Donald Trump. No ano passado, Trump anunciou que iria atribuir a Giuliani a Medalha Presidencial da Liberdade.Enquanto advogado e conselheiro, Giuliani foi um um defensor acérrimo das alegações de fraude eleitoral feitas por Trump nas eleições de 2020, ganhas pelo democrata Joe Biden, tendo sido condenado a pagar indemnizações de centenas de milhões de dólares por difamação.Giuliani já tinha sido hospitalizado em setembro do ano passado, depois de ter sofrido uma fratura na vértebra e outros ferimentos num acidente de viação em New Hampshire.