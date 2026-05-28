Ex-funcionário da CIA acusado de roubar centenas de barras de ouro avaliadas em mais de 40 milhões de dólares

Um ex-funcionário da CIA foi formalmente acusado de roubar centenas de barras de ouro do Governo federal avaliadas em mais de 40 milhões de dólares (cerca de 34 milhões de euros) e de as esconder em casa.Os agentes federais revistaram a sua casa no dia 18 de maio e apreenderam as mais de 300 barras de ouro, cerca de dois milhões de dólares (1,7 milhões de euros) em moeda americana e cerca de 35 relógios de luxo, muitos deles Rolex. No dia seguinte, este homem, identificado como David Rush, que foi um alto funcionário da CIA até há pouco tempo, foi detido, prevendo-se que se realize uma audiência no tribunal na sexta-feira.Entre novembro de 2025 e março deste ano, Rush solicitou e recebeu uma “quantia significativa de moeda estrangeira e dezenas de milhões de dólares em barras de ouro para despesas relacionadas com o trabalho”. Não é claro em que seriam usados os fundos, mas parte deles foi encontrada escondida num armazém perto do seu escritório.O FBI, que está a investigar o caso com a colaboração da CIA, diz que existem indícios suficientes para acreditar que Rush "desviou, roubou, furtou ou converteu conscientemente um bem de valor dos Estados Unidos" para seu uso pessoal. Afirma ainda que Rush terá mentido durante anos sobre a sua formação académica e experiência militar, em que alegava ser piloto da Marinha.