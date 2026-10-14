Ex-diretor dos serviços secretos israelitas processa Netanyahu e revela alertas sobre ataque do 7 de Outubro

O ex-diretor do Shin Bet (serviços secretos internos de Israel), Ronen Bar, interpôs uma ação judicial por difamação contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, noticiou esta quarta-feira (14 de outubro) a imprensa israelita.

Segundo alega na ação interposta na terça-feira (13 de outubro), Bar apresentou a Netanyahu dezenas de alertas entre novembro de 2022 e os dias que antecederam o ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel, liderado pelo movimento islamita palestiniano Hamas, com a participação de outras milícias de Gaza, que causou cerca de 1200 mortos e 251 reféns.

Bar processou Netanyahu depois de este o acusar de ter cometido crimes na forma como atuou antes do ataque de 7 de outubro, que desencadeou, horas depois, a guerra de Israel na Faixa de Gaza.

Segundo o diário israelita Ynet, a documentação fornecida pelo antigo chefe dos serviços secretos internos visa demonstrar que o governo recebeu dezenas de advertências sobre uma possível escalada da ameaça do Hamas antes do ataque.

Bar exigiu também, segundo o jornal, que os documentos relacionados com os factos sejam tornados públicos, com o objetivo de esclarecer que informação chegou às autoridades e como estas reagiram antes da ofensiva.

“Na ausência de uma comissão de inquérito estatal, a verdade virá ao de cima nos tribunais”, afirmou o antigo responsável do Shin Bet, citado pelo Ynet.

Nos últimos meses, vários meios de comunicação social de Israel acusaram Netanyahu de ter sido alertado para o ataque antes da sua ocorrência, tanto pelo governo dos Emirados Árabes Unidos como pelos serviços secretos egípcios, alegações que o primeiro-ministro israelita nega e classifica como “calúnias de sangue”.

Embora órgãos de segurança como o Exército e o Shin Bet tenham realizado investigações internas sobre a falha de segurança que levou ao massacre, o governo de Netanyahu tem repetidamente bloqueado a criação de uma comissão estatal para investigação do ataque.

O processo de Ronen Bar contra Netanyahu surge em véspera das eleições legislativas de 27 de outubro, nas quais o primeiro-ministro espera conquistar mais um mandato.