EUA retiram tropas de bases militares do Médio Oriente quando aumenta a tensão com o Irão

Os Estados Unidos estão a retirar tropas de algumas bases importantes do Médio Oriente numa altura em que aumenta a tensão entre os EUA e o Irão. A informação está a ser avançada pela Reuters, que cita um oficial norte-americano.A decisão surge como uma medida de precaução devido à instabilidade na região, na sequência dos protestos iranianos que têm originado uma forte repressão do regime dos ayatollahs e que já fez milhares de mortos.De acordo com fontes diplomáticas, alguns funcionários destacados na base aérea de Al Udeid, no Qatar, a maior dos EUA no Médio Oriente, com cerca de 10 mil soldados, receberam ordens para deixar o local. A estação de televisão norte-americana NBC News garante que centenas de soldados já estão a ser evacuados da base aérea de Al Udeid, sendo deslocalizados para outras bases e para alguns hotéis na região.Já em junho, tropas já tinham sido retiradas desta base, quando Washington atacou as instalações de enriquecimento nuclear iranianas.O governo do Qatar informou que se trata da aplicação de medidas preventivas na base administrada pelos EUA, ainda segundo a agência de notícias, que fazem parte dos esforços para garantir a segurança dos cidadãos e residentes, assim como a proteção de infraestruturas críticas e instalações militares. Uma medida "em resposta às atuais tensões regionais".Também a missão dos EUA na Arábia Saudita emitiu um alerta de segurança, aconselhando os cidadãos americanos naquele país a manterem-se afastados de instalações militares na região.O Irão, recorde-se, ameaçou atacar as bases norte-americanas caso o país seja alvo de uma ação militar pelos EUA. O presidente norte-americano já tinha feito avisos a Teerão relacionados com a morte de manifestantes, tendo afirmado que a sua administração e as forças armadas norte-americanas estavam a considerar "opções muito fortes".Trump anunciou, nas redes sociais, que cancelou “todas as reuniões com os oficiais iranianos” até acabar “o assassinato sem sentido de manifestantes”. "A ajuda está a caminho”, declarou, sem mais explicações. .Irão ameaça atacar as bases americanas se for atacado pelos EUA e anuncia execução de manifestantes.Trump incentiva protestos no Irão e alega que “a ajuda está a caminho”