EUA retiram tropas de bases militares do Médio Oriente quando aumenta a tensão com o Irão
Base aérea Al Udeid / Facebook
Internacional

EUA retiram tropas de bases militares do Médio Oriente quando aumenta a tensão com o Irão

Irão ameaçou atacar as bases norte-americanas caso seja alvo de uma ação militar por parte dos EUA.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

Os Estados Unidos estão a retirar tropas de algumas bases importantes do Médio Oriente numa altura em que aumenta a tensão entre os EUA e o Irão. A informação está a ser avançada pela Reuters, que cita um oficial norte-americano.

A decisão surge como uma medida de precaução devido à instabilidade na região, na sequência dos protestos iranianos que têm originado uma forte repressão do regime dos ayatollahs e que já fez milhares de mortos.

De acordo com fontes diplomáticas, alguns funcionários destacados na base aérea de Al Udeid, no Qatar, a maior dos EUA no Médio Oriente, com cerca de 10 mil soldados, receberam ordens para deixar o local.

A estação de televisão norte-americana NBC News garante que centenas de soldados já estão a ser evacuados da base aérea de Al Udeid, sendo deslocalizados para outras bases e para alguns hotéis na região.

Já em junho, tropas já tinham sido retiradas desta base, quando Washington atacou as instalações de enriquecimento nuclear iranianas.

O governo do Qatar informou que se trata da aplicação de medidas preventivas na base administrada pelos EUA, ainda segundo a agência de notícias, que fazem parte dos esforços para garantir a segurança dos cidadãos e residentes, assim como a proteção de infraestruturas críticas e instalações militares. Uma medida "em resposta às atuais tensões regionais".

Também a missão dos EUA na Arábia Saudita emitiu um alerta de segurança, aconselhando os cidadãos americanos naquele país a manterem-se afastados de instalações militares na região.

O Irão, recorde-se, ameaçou atacar as bases norte-americanas caso o país seja alvo de uma ação militar pelos EUA. O presidente norte-americano já tinha feito avisos a Teerão relacionados com a morte de manifestantes, tendo afirmado que a sua administração e as forças armadas norte-americanas estavam a considerar "opções muito fortes".

Trump anunciou, nas redes sociais, que cancelou “todas as reuniões com os oficiais iranianos” até acabar “o assassinato sem sentido de manifestantes”. "A ajuda está a caminho”, declarou, sem mais explicações.

