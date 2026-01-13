Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Manifestação em Londres a favor do movimento de protesto no Irão, com um agradecimento a Trump, que surge na foto com o filho do último xá do Irão.
Manifestação em Londres a favor do movimento de protesto no Irão, com um agradecimento a Trump, que surge na foto com o filho do último xá do Irão.EPA/TOLGA AKMEN
Internacional

Trump incentiva protestos no Irão e alega que “a ajuda está a caminho”

Regime admite mais de dois mil mortos, mas responde ao presidente dos EUA dizendo que ele e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, são os principais assassinos do povo iraniano.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Irão
Protestos
Atualidade
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt