EUA. Petroleiro abalroa navio de cruzeiro com 129 pessoas no rio Mississippi (vídeo)

A tenente Stephanie C. Norwood, do Serviço Médico de Emergência de Nova Orleães, disse que todas as agências estão a trabalhar nos esforços de resgate.

A equipa de comunicação da presidente da Câmara de Nova Orleães, Helena Moreno, afirmou aos media locais que vários passageiros do cruzeiro fluvial, identificado como American Heritage, já foram resgatados.

Moreno confirmou posteriormente em conferência de imprensa que todos os passageiros foram localizados e estavam em segurança.

A AP adianta que foram avistadas pessoas no rio com coletes salva-vidas ou de pé perto do parapeito, enquanto o outro lado do navio, submerso parcialmente, se afundava ainda mais.

O navio de cruzeiro é operado pela American Cruise Lines.