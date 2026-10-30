EUA ordenam a saída de funcionários não essenciais da Arábia Saudita devido a "riscos de segurança"

A embaixada norte-americana em Riade informou esta sexta-feira, 30 de outubro, que foi dada ordem aos funcionários não essenciais, e respetivas famílias, para abandonarem a Arábia Saudita devido a "riscos de segurança", alertando para um possível aumento dos ataques levados a cabo pelos Houthis.

"Com efeito a partir de 23 de outubro de 2026, o Departamento de Estado ordenou que os funcionários do governo dos EUA não envolvidos em situações de emergência e os familiares desses funcionários abandonassem a Arábia Saudita devido a riscos de segurança", lê-se no alerta de segurança divulgado pela embaixada.

A representação diplomática dos EUA justifica esta ordem devido às hostilidades dos Houthis, "apoiados pelo Irão", contra a Arábia Saudita, fazendo referência a ataques a aeroportos civis e outras infraestruturas críticas, tendo resultado em vítimas civis e graves perturbações nas viagens. "As hostilidades têm o potencial de se intensificar rapidamente para além daquela área imediata", alertam os EUA.

"Os cidadãos dos EUA devem estar cientes da possibilidade de ataques a aeroportos, encerramentos do espaço aéreo, cancelamentos de voos e perturbações nas viagens", sublinha-se.

Pede-se ainda "extrema cautela" caso os funcionários optem por utilizar aeroportos na Arábia Saudita. "Recomendamos que verifique o estado da partida do seu voo diretamente junto da companhia aérea e do aeroporto", recomenda a embaixada norte-americana.

No alerta de segurança é também referido que os "funcionários do governo dos EUA a trabalhar na Arábia Saudita necessitam de autorização especial do Chefe de Missão para utilizar qualquer aeroporto na Arábia Saudita, na sequência dos recentes ataques com mísseis e veículos aéreos não tripulados (UAV) contra aeroportos no Reino".