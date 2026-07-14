EUA lançam novos ataques antes de retomar bloqueio aos portos iranianos

As forças norte-americanas realizaram esta terça-feira mais uma ronda de ataques contra alvos militares no Irão, a poucas horas do início do bloqueio aos portos iranianos, adiantaram fontes oficiais dos Estados Unidos (EUA).A informação foi divulgada à agência Associated Press (AP) por uma autoridade norte-americana sob condição de anonimato, que referiu que o objetivo era eliminar ameaças emergentes.EUA e Irão retomaram hostilidades na semana passada devido aos ataques iranianos contra navios mercantes no estreito de Ormuz.O Centcom anunciou na segunda-feira que os Estados Unidos iam retomar às 21:00 de hoje o bloqueio dos portos iranianos.Os ataques dos EUA às cidades iranianas de Bandar Abbas, Bushehr e Abadan continuaram na tarde de hoje, segundo os meios de comunicação iranianos, que noticiaram o impacto de vários projéteis sem fornecer detalhes sobre os danos causados ou possíveis vítimas.Em Teerão, o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, frisou hoje na televisão estatal que o Irão vai defender "cada centímetro" do seu território, num momento de escalada das tensões com Washington."A sua retórica continua, mas a questão é: será que alcançaram os seus objetivos no campo de batalha?", questionou o Presidente iraniano.As declarações de Pezeshkian surgem depois de Trump ter afirmado que os Estados Unidos atacaram o Irão "com demasiada força" e eliminaram "quase todas" as suas capacidades militares.Os meios de comunicação iranianos noticiaram ataques dos EUA ao sul do Irão, que respondeu lançando mísseis e drones contra alvos norte-americanos na região.Esta manhã, as Forças Armadas iranianas afirmaram que não cederão "nem um centímetro" no estreito de Ormuz, declarando que a via navegável "nunca será reaberta através de guerra, agressão ou ataques dos Estados Unidos".