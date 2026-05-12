O primeiro-ministro gronelandês, Jens-Frederik Nielsen.
O primeiro-ministro gronelandês, Jens-Frederik Nielsen.FOTO: Liselotte Sabroe / EPA
Internacional

EUA estão a negociar com a Dinamarca a abertura de mais bases na Gronelândia

Líder da ilha do Ártico diz que as negociações “deram alguns passos na direção certa”.
Ana Meireles
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