O ministro da Defesa afirmou esta terça-feira que o subsecretário de Estado da Guerra dos Estados Unidos saudou a “forma impecável como Portugal se comporta como aliado”, considerando que esse reconhecimento é “importantíssimo” para o país.

Nuno Melo falava aos jornalistas no final de uma reunião dos ministros da Defesa da União Europeia (UE), em Bruxelas, que contou com a participação do subsecretário de Estado da Guerra para Assuntos de Política dos Estados Unidos, Elbridge Colby.

O ministro frisou que, durante essa reunião, transmitiu a Elbridge Colby que Portugal é um “país com características muito particulares”, designadamente o facto de ser central no eixo transatlântico, ao representar o “flanco ocidental da NATO, que pode fazer a confluência entre vários continentes: América, Ásia e Europa”.

Por sua vez, segundo relatou, o ‘número dois’ do Pentágono elogiou-o pela “forma impecável como Portugal se comporta enquanto aliado”.

“E o reconhecimento dos Estados Unidos da América em relação a Portugal acho que é muito relevante: é relevante para a UE, é relevante dentro da NATO e é importantíssimo para Portugal”, destacou Nuno Melo.

Para Nuno Melo, esse elogio “é também uma afirmação do que deve acontecer, porque o que se espera dos aliados é que se comportem como aliados”.

“E Portugal, quanto a isso, inequivocamente tem-no feito e é reconhecido por esse esforço”, afirmou.

Questionado se, nesse encontro, Elbridge Colby – encarregado pela administração Trump de elaborar um plano de reestruturação da presença militar dos Estados Unidos na Europa – comunicou aos ministros da UE a retirada de militares norte-americanos do continente, Nuno Melo disse que não e que esse tema “nem foi tratado”.

“Foi sim sublinhada a solidariedade permanente dos norte-americanos com os países europeus, numa perspetiva da NATO que é fundamental à defesa da liberdade dos dois lados do Atlântico e foi reforçado o compromisso de cada um dos países e, nomeadamente, o compromisso inequívoco de Portugal a esse propósito”, afirmou.

Nuno Melo frisou que, na reunião, foi confirmada a ideia de que o papel dos Estados Unidos ao lado da Europa é “um caminho que já não tem retorno”, apesar de ter sido reiterada a exigência de que os países europeus devem investir mais em Defesa, “sem truques” – uma “nota que foi bem sublinhada” por Colby – e ir “substituindo os esforços tradicionais” dos Estados Unidos.

“Este esforço [de maior investimento em Defesa] não acontece apenas porque os norte-americanos chamaram a atenção para a sua necessidade, acontece porque deve ser assim”, defendeu Melo.

Nestas declarações aos jornalistas, Nuno Melo foi ainda questionado sobre quais acha que devem ser as linhas vermelhas estabelecidas pela UE nas negociações com a Rússia.

O ministro respondeu que “qualquer solução tem de ser a solução que os ucranianos queiram” e, interrogado sobre o facto de a Rússia afirmar que ainda não aceitou a presença dos europeus na mesa das negociações, ironizou que Moscovo alegue que os europeus não estão interessados na paz.

“Eu diria que a Rússia também não. E o papel da Europa é todo no sentido da paz, nunca a pensar na guerra. Aquilo que a Europa faz é no respeito pelo direito internacional, o direito dos países verem respeitadas as suas fronteiras”, salientou. Em contrapartida, os russos “estão dentro da Ucrânia” e “invadiram e ultrapassaram fronteiras reconhecidas”.

“Por isso, a UE e a Europa estão do lado certo da história e o contributo que querem dar é, efetivamente, para a paz. E só não aproveitará esta mão que está estendida quem eventualmente queira precisamente prolongar a guerra”, disse.