EUA e Arábia Saudita assinam acordo de "cooperação nuclear pacífica"

Os Estados Unidos e a Arábia Saudita chegaram a um acordo para “cooperação nuclear pacífica”, anunciou o Departamento de Energia dos EUA na quarta-feira, dia 22 de julho.Numa declaração partilhada na rede social X, o departamento norte-americano fala num acordo bilateral que estabelece “as bases jurídicas para uma parceria de várias décadas, no valor de vários milhares de milhões de dólares, que promove vários objetivos económicos e estratégicos prioritários, incluindo a não proliferação nuclear”..Este acordo, explica ainda, “proporciona um excelente acesso às empresas americanas no âmbito do programa de energia nuclear da Arábia Saudita, beneficiando a indústria, os trabalhadores e as cadeias de abastecimento americanas, ao mesmo tempo que contribui para satisfazer as necessidades energéticas da Arábia Saudita”.Como explica a Sky News, isto pode mesmo significar que a Arábia Saudita passa a ter a capacidade de enriquecer urânio para o seu programa nuclear, sendo que terá ainda de ser discutido no Congresso dos EUA, que tem 90 dias para apresentar uma eventual oposição.O jornal The Guardian noticia que este acordo se enquadra nos planos da Arábia Saudita de mudar a produção energética do país para a energia nuclear, de modo a libertar mais petróleo para exportar -- um dos principais bens exportados pelo país.O anúncio deste acordo surge no meio do conflito entre Washington e Teerão, impulsionado por um desacordo entre os países sobre um novo acordo nuclear que os EUA querem impor ao Irão.Para a Casa Branca, o principal receio é que o Irão procure o desenvolvimento de armas nucleares caso se mantenha este programa. Ora, como referiu o The Guardian, os grupos anti-proliferação de armamento nuclear têm a mesma preocupação quanto à Arábia Saudita e que este acordo agora atingido com Riade sirva para facilitar o país a chegar a uma arma nuclear.Falando aos jornalistas, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, negou essa possibilidade. "Os EUA não vão chegar a nenhum acordo com nenhum país do mundo que implique o risco de proliferação", disse o responsável nas Filipinas na passada terça-feira, citado pela ABC News..O “impasse mutuamente doloroso” dos EUA e do Irão.Washington aprovou venda de armas à Arábia Saudita no valor de 1,7 mil milhões de euros\n\n.Irão apresenta proposta para possível acordo nuclear com os Estados Unidos.Trump diz que Irão “estará pronto em breve" para acordo nuclear que trave conflito.Houthis reivindicam ataques a dois petroleiros no Mar Vermelho. "Inaceitável", reage chefe da diplomacia da UE