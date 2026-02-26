Masoud Pezeshkian, presidente do Irão
Internacional

Irão apresenta proposta para possível acordo nuclear com os Estados Unidos

“Trump disse que o Irão deve declarar que não procura desenvolver armas nucleares, mas já o dissemos em inúmeras ocasiões”, afirmou o presidente iraniano.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Irão apresentou uma proposta para um possível acordo nuclear com os Estados Unidos, através de um intermediário de Omã, divulgou esta quinta-feira, 26 de fevereiro, a agência de notícias estatal iraniana IRNA.

“A delegação da República Islâmica do Irão apresentou propostas aos EUA que eliminam todos os pretextos norte-americanos em relação ao programa nuclear pacífico do Irão”, segundo a agência de notícias iraniana.

De acordo com a IRNA, se esta proposta for rejeitada, “confirma a suspeita da falta de seriedade dos Estados Unidos em matéria diplomática e a natureza simbólica da sua postura diplomática”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, reuniu-se na noite de quarta-feira com o seu homólogo de Omã, que serve de intermediário nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão.

Hoje, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que a República Islâmica não procura desenvolver armas nucleares, contrariando as declarações proferidas pelo chefe de Estado norte-americano, Donald Trump.

“Trump disse que o Irão deve declarar que não procura desenvolver armas nucleares, mas já o dissemos em inúmeras ocasiões”, afirmou hoje Pezeshkian, no dia em que Teerão e Washington retomaram, em Genebra, as negociações para um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

O presidente iraniano recordou que o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, proibiu o desenvolvimento de armas nucleares na República Islâmica e que, após fazer estas declarações, “significa que não as teremos”.

Trump afirmou na terça-feira, no seu discurso sobre o Estado da União, que o Irão “continua a perseguir as suas ambições sinistras” de desenvolver uma arma nuclear, sublinhando que nunca o permitiria.

Em resposta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano classificou as declarações do presidente norte-americano como “grandes mentiras”.

O Irão e os Estados Unidos realizam hoje em Genebra a terceira ronda de negociações para firmar um acordo nuclear, enquanto Trump continua a ameaçar os iranianos com uma intervenção armada. O chefe de Estado norte-americano já enviou o maior destacamento militar para o Médio Oriente desde a Guerra do Iraque (2003-2011).

Entretanto, o Irão não recua perante estas ameaças e avisou que, se for atacado, responderá com força e o conflito se pode alastrar á a toda a região.

Os dois lados iniciam as negociações indiretas com posições muito distantes: Washington insiste na suspensão do enriquecimento de urânio iraniano e na limitação do alcance dos seus mísseis, enquanto Teerão afirma só estar disposto a reduzir o seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções.

EUA
Irão
acordo nuclear

