O congressista Al Green foi expulso do discurso de Trump por causa do seu cartaz: “os negros não são macacos”.
O congressista Al Green foi expulso do discurso de Trump por causa do seu cartaz: “os negros não são macacos”.EPA/KENNY HOLSTON / POOL
Um discurso recorde de Trump com poucas novidades, mas com muita contestação democrata

Presidente repetiu autoelogios do passado em relação à economia, ao combate à imigração ilegal e a ter acabado com oito guerras. Oposição pergunta se os americanos estão a sentir a “era dourada”.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
