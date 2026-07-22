Mural em Teerão representa Donald Trump e Benjamin Netanyahu a afogarem-se.
Mural em Teerão representa Donald Trump e Benjamin Netanyahu a afogarem-se.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

O “impasse mutuamente doloroso” dos EUA e do Irão

A retórica de ambos os países não dá sinais de desagravamento nem de regresso às negociações, apesar de ser esse o desejo comum. Trump ameaça retaliar ataques a navios e Ghalibaf em espalhar a guerra pela região.
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