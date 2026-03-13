Internacional

EUA dizem que novo líder supremo do Irão "está ferido e provavelmente desfigurado"

Ao 14.º dia de guerra no Irão, Emmanuel Macron confirmou a morte de um soldado francês "durante um ataque" no Iraque. Acompanhe aqui os principais desenvolvimentos deste conflito no Médio Oriente.
Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth
Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth

Morreram os seis militares que seguiam a bordo avião dos EUA que se despenhou no Iraque

O Comando Central das forças armadas dos Estados Unidos acabou de confirmar que morreram todos os seis tripulantes que seguiam a bordo do avião de reabastecimento que se despenhou no Iraque.

Antes, os EUA tinham confirmado a morte de quatro dos seis militares que estavam a bordo do avião.

"Está agora confirmada a morte dos seis tripulantes a bordo do avião de reabastecimento KC-135 norte-americano que se despenhou no oeste do Iraque. A aeronave despenhou-se enquanto sobrevoava espaço aéreo amigo", na quinta-feira, durante a operação Fúria Épica, informou o Comando Central.

Os EUA reiteraram que as "circunstâncias do incidente estão a ser investigadas", mas que "a perda da aeronave não se deveu a fogo inimigo nem a fogo amigo".

EUA reconhecem dificuldades em garantir segurança no estreito de Ormuz. "É um ambiente taticamente complexo"

O chefe do Estado-Maior norte-americano, Dan Caine, descreveu hoje o estreito de Ormuz como “um ambiente taticamente complexo”, reconhecendo implicitamente que não será possível impedir, a curto prazo, os ataques iranianos contra navios.

“É um ambiente taticamente complexo”, respondeu o general Caine a uma questão sobre a proteção dos navios no estreito de Ormuz durante uma conferência de imprensa com o secretário da Defesa, Pete Hegseth, em Washington.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu a possibilidade de escoltas a navios no estreito, mas o secretário da Energia, Chris Wright, disse na quinta-feira que as forças norte-americanas ainda não tinham condições para o fazer.

Wright admitiu que tal pudesse acontecer até ao final de março.

O bloqueio do estreito de Ormuz obriga os países do Golfo Pérsico a reduzir drasticamente a produção, diminuindo a oferta mundial em petróleo em 7,5%, de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA).

Lusa

Caças britânicos patrulham céus sobre o Bahrein à procura de drones iranianos

Caças britânicos realizaram missões de patrulhamento nos céus sobre o Bahrein à procura de drones iranianos, noticiou esta sexta-feira a Sky News, que cita Downing Street.

Um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que, "durante a noite, os caças britânicos realizaram missões de defesa aérea especificamente em defesa do Bahrein pela primeira vez".

As missões da Força Aérea britânica incluíram caças "Typhoon", que patrulharam "os céus à procura de drones iranianos que se dirigiam para o Bahrein".

Guterres apela ao Hezbollah e a Israel para pararem a guerra

O secretário-geral da ONU, António Guterres, exortou hoje Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah a “pararem a guerra” no Líbano, onde o exército israelita está a intensificar os ataques.

“Apelo veementemente a ambas as partes, Hezbollah e Israel, a [concluírem] um cessar-fogo para pararem a guerra”, declarou Guterres durante uma visita a Beirute.

“Não é o momento para grupos armados, é o momento para Estados fortes”, afirmou Guterres, citado pela agência de notícias AFP.

O Líbano é um dos países mais afetados pela guerra em curso no Médio Oriente, para a qual foi arrastado pelo movimento xiita libanês Hezbollah quando lançou mísseis contra Israel em 2 de março.

O grupo apoiado pelo Irão justificou o ataque com o objetivo de vingar o ex-guia supremo iraniano Ali Khamenei, morto no primeiro ataque de Israel e dos Estados Unidos contra Teerão, em 28 de fevereiro.

A intervenção do Hezbollah desencadeou represálias israelitas, com bombardeamentos contra Beirute e o sul do Líbano que causaram 687 mortos e mais de 800 mil deslocados desde 02 de março, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.

“Espero sinceramente que, na minha próxima visita (...), possa ver um Líbano em paz”, disse Guterres, antes de um encontro com o presidente libanês, Joseph Aoun.

“Que possa visitar um Líbano onde o Estado detenha o monopólio da força e onde a integridade territorial esteja plenamente restabelecida e seja respeitada”, acrescentou.

Pouco depois de ter aterrado em Beirute, Guterres assinalara que os libaneses estavam “a sofrer enormemente” por o Líbano ter sido “arrastado para uma guerra que o povo nunca quis”.

Enquanto Guterres fazia o apelo à cessação das hostilidades, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, ameaçava fazer o Líbano pagar um preço elevado em infraestruturas devido aos ataques do Hezbollah.

Katz disse, numa mensagem de vídeo, que as forças israelitas destruíram durante a noite “uma ponte (...) sobre o rio Litani, que servia de passagem para os terroristas do Hezbollah e para a transferência de armas” para o sul do Líbano.

“O Governo e o Estado libanês pagarão um preço crescente em danos causados às infraestruturas nacionais libanesas utilizadas pelos terroristas do Hezbollah”, afirmou Katz, referindo que o ataque de contra a ponte era “apenas o início”.

Lusa

Costa diz que "é muito preocupante" a suspensão de sanções dos EUA a petróleo russo. "Tem impacto na segurança europeia"

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, admitiu esta sexta-feira que "a decisão unilateral dos EUA de levantar as sanções às exportações de petróleo russo é muito preocupante". "Tem impacto na segurança europeia", indicou numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Costa considerou que "o aumento da pressão económica sobre a Rússia é decisivo para que esta aceite uma negociação séria com vista a uma paz justa e duradoura".

“Enfraquecer as sanções aumenta os recursos da Rússia para levar a cabo a guerra de agressão contra a Ucrânia”, afirmou o antigo primeiro-ministro português.

Hungria pede à UE para suspender sanções ao petróleo russo como os EUA

Queda de avião dos EUA no Iraque tratada como "operação ativa de resgate e recuperação" 

Em conferência de imprensa, o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Caine, lamentou a morte de quatro tripulantes do avião de reabastecimento dos EUA que se despenhou no Iraque. Dois militares que seguiam a bordo estão desaparecidos, estando a decorrer operações de resgate.

"O incidente ocorreu sobre território amigo no oeste do Iraque, enquanto a tripulação estava em missão de combate e, mais uma vez, não foi o resultado de fogo hostil ou amigo. Ainda estamos a tratá-lo como uma operação ativa de resgate e recuperação", disse Caine, ao lado do secretário da Defesa dos EUA.

O responsável militar afirmou também que os Estados Unidos conseguiram tornar a marinha iraniana "ineficaz em combate" em menos de duas semanas de guerra, mas disse que o Irão mantém a "capacidade de prejudicar" e de causar danos a "forças amigas" e à "navegação comercial".

Secretário da Defesa dos EUA: Novo líder supremo do Irão "está ferido e provavelmente desfigurado"

O novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, "está ferido e provavelmente desfigurado", afirmou o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth.

"Ele divulgou uma declaração ontem - uma declaração fraca, na verdade -, mas não havia áudio nem vídeo. Era uma declaração escrita", referiu durante um ponto da situação da operação Fúria Épica.

"O pai dele está morto. Está assustado, ferido, em fuga e sem legitimidade. É uma confusão para eles”, reforçou.

Adiantou ainda que na operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel "mais de 15.000 alvos inimigos foram atingidos".

Membros da liderança iraniana estão "desesperados e a esconderem-se" nos subterrâneos. "É o que fazem os ratos", diz Hegseth

Secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, afirmou esta sexta-feira que o Irão "não tem defesas aéreas, não tem Força Aérea" e "não tem Marinha", na sequência da ofensiva militar conjunta dos Estados Unidos e Israel.

No ponto da situação sobre a operação Fúria Épica, Hegseth disse que o volume de mísseis do Irão caiu 90%. "Os seus drones de ataque de sentido único diminuíram ontem 95% e, como o mundo está a ver, estão a agir com puro desespero no Estreito de Ormuz, algo com que estamos a lidar", afirmou Hegseth, referindo que Teerão não tem capacidade para construir armamento. "Em breve, as empresas de defesa do Irão vão ser destruídas", assegurou.

"Estamos a cumprir o plano de derrotar, destruir e incapacitar todas as suas capacidades militares significativas a um ritmo que o mundo nunca viu antes", sublinhou.

De acordo com Hegseth, os elementos da liderança iraniana estão "desesperados e a esconderem-se". "Foram para os subterrâneos, acobardando-se. É o que fazem os ratos", declarou.

Aumenta para 11 o número de soldados dos EUA mortos no conflito do Médio Oriente

Com a morte de quatro tripulantes na queda de um avião dos EUA no Iraque aumenta para 11 o número de soldados norte-americanos que perderam a vida desde que a guerra contra o Irão começou, a 28 de fevereiro.

Na quinta-feira, um avião de reabastecimento norte-americano KC-135 despenhou-se no oeste do Iraque. Quatro tripulantes morreram e dois continuam desaparecidos, estando a decorrer operações de resgate.

Anteriormente, o Comando Central das forças armadas dos Estados Unidos já tinham confirmado que sete soldados norte-americanos foram mortos no Kuwait e na Arábia Saudita.

Guterres está em Beirute em "solidariedade" com o povo do Líbano 

O secretário-geral da ONU acaba de revelar que chegou a Beirute para uma "visita de solidariedade" com o povo do Líbano.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, António Guterres afirma que os libaneses "não escolheram esta guerra" e que "foram arrastados" para este conflito no Médio Oriente

"A ONU e eu não pouparemos esforços para alcançar o futuro pacífico que o Líbano e esta região tanto merecem", lê-se na nota partilhada na rede social X.

A visita de Guterres acontece numa altura em que o Líbano está a ser alvo de ataques levados a cabo pelas forças de Israel, que dizem querer atingir infraestruturas usadas pelo Hezbollah no país.

Turquia diz que defesas da NATO intercetaram novo míssil lançado pelo Irão

O Ministério da Defesa da Turquia revelou esta sexta-feira que as defesas da NATO intercetaram, no Mediterrâneo Oriental, um novo míssil lançado a partir do Irão contra território turco.

Este é já o terceiro míssil a ser intercetado pela defesa aérea da Aliança Atlântica no espaço aéreo turco desde que o conflito no Médio Oriente começou.

De acordo com a Reuters, a Turquia já pediu explicações a Teerão.

Comunicado do Ministério da Defesa da Turquia faz saber que “todas as medidas necessárias estão a ser tomadas de forma decisiva e sem hesitação contra qualquer ameaça” ao território e espaço aéreo turcos.

Morreram quatro dos seis tripulantes a bordo do avião dos EUA que se despenhou no Iraque

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA confirmou esta sexta-feira a morte de quatro dos seis tripulantes que seguiam a bordo do avião de reabastecimento norte- americano que se despenhou no Iraque.

Na quinta-feira, "um avião de reabastecimento americano KC-135 despenhou-se no oeste do Iraque" e "quatro dos seis tripulantes a bordo foram confirmados como mortos, enquanto as operações de resgate prosseguem", informou o Comando Central, referindo-se às buscas pelos outros dois militares que estavam na aeronave.

É ainda referido que "as circunstâncias do incidente estão a ser investigadas", mas os EUA indicam que a "queda da aeronave não foi provocada por fogo inimigo ou amigo".

De referir, no entanto, que o Irão afirmou que o avião norte-americano foi "atingido por um míssil disparado por grupos de resistência no oeste do Iraque".

Israel pede a evacuação de alguns bairros em Teerão

O Exército israelita disse hoje que vai atacar a região de Teerão alertando para a evacuação de bairros no centro da capital iraniana nas próximas horas, incluindo um local perto de uma Universidade onde se realiza hoje uma manifestação.

O alerta foi publicado numa mensagem em persa nas redes sociais, acompanhada de mapas que destacam os alvos a vermelho.

Nesse sentido, o Exército israelita pediu a evacuação imediata de vários edifícios residenciais nos bairros de Villa e Moniriyeh, Teerão.

Uma das áreas visadas situa-se perto da Universidade de Teerão, onde se espera que milhares de pessoas participem na manifestação que assinala a última sexta-feira do Ramadão - o mês sagrado do Islão - em apoio do povo palestiniano.

Uma mensagem semelhante foi enviada aos residentes de uma zona industrial na cidade de Qazvin, a cerca de 120 quilómetros a noroeste de Teerão.

Antes do alerta de ataque várias explosões abalaram Teerão hoje de manhã, de acordo com jornalistas da Agência France Presse. 

Lusa

Teerão reivindicou ataques contra Israel e bases dos EUA no Bahrein

A Guarda Revolucionária do Irão reivindicou hoje uma nova vaga de ataques contra bases militares dos Estados Unidos e de Israel em território israelita e outros locais do Médio Oriente, comprometendo-se com a libertação de Jerusalém.

"A libertação de Jerusalém está próxima e a vitória está ao alcance dos oprimidos e dos que procuram a liberdade no mundo", afirmou a Guarda Revolucionária em comunicado, sublinhando que os últimos ataques coincidiram com o Dia Internacional de Jerusalém, celebrado hoje, a última sexta-feira do Ramadão.

A Guarda Revolucionária especificou que o ataque, utilizou mísseis de precisão e drones contra as cidades israelitas de Kiryat Shmona, Jedrela e Haifa, bem como contra uma base dos Estados Unidos no Bahrein.

Até ao momento, a ofensiva de Israel e dos Estados Unidos fez mais de 1200 mortos no Irão, de acordo com as autoridades de Teerão.

Entre os mortos estão o líder supremo iraniano, ayatollah Ali Khamenei, bem como vários ministros e oficiais de alta patente das Forças Armadas iranianas.

Lusa

O Governo de Austrália ordenou que todos os funcionários considerados “não essenciais” abandonem o Líbano "devido à deterioração da situação de segurança", noticia o The Guardian, que cita a ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong.

É referido que um pequeno número de funcionários australianos irá permanecer no país para prestar assistência consular aos cidadãos australianos.

"Continuamos a aconselhar os australianos a não viajarem para o Líbano", lê-se na mensagem da ministra publicada esta sexta-feira nas redes sociais. "Não esperem até que seja tarde demais. Esta pode ser a última oportunidade durante um bom tempo", alertou Penny Wong.

Série de fortes explosões em Teerão após anúncio israelita de nova ofensiva

Uma série de fortes explosões abalou hoje Teerão, segundo jornalistas da agência noticiosa francesa AFP, após Israel anunciar nova onda de ataques, neste 14.º dia de ofensiva conjunta com os Estados Unidos contra a República Islâmica.

Os impactos e deflagrações, descritos como fora do normal, aconteceram pelas 10h00 horas locais (06h30 de Lisboa), e sentidos em localizações diferentes a quilómetros uma da outra, no norte e no centro da capital iraniana.

A AFP relatou pelo menos duas colunas de fumo no perímetro da cidade iraniana, sem identificar os alvos atingidos, uma vez que a chuva que se faz sentir dificulta a visibilidade.

As Forças da Defesa de Israel (IDF) anunciaram, já pelas 07h00 horas de Lisboa, ter lançado uma nova onda de ataques de larga escala contra Teerão, visando “as infraestruturas do regime terrorista iraniano", segundo comunicado militar.

Lusa

O preço do petróleo Brent para entrega em maio, referência europeia, abriu hoje com uma ligeira queda de 0,33%, mantendo-se em torno dos 100 dólares por barril.

Às 07:00 de hoje (06:00 hora em Lisboa), o preço do petróleo Brent caiu para 100,13 dólares depois de o Departamento do Tesouro dos EUA ter anunciado que iria autorizar temporariamente os países a comprar petróleo russo em trânsito, a fim de conter a subida dos preços do petróleo bruto provocada pela guerra no Irão.

Entretanto, o crude West Texas Intermediate (WTI) também recuava 0,66% para 95,10 dólares, nas negociações pré-mercado antes da abertura oficial do mercado norte-americano.

Lusa

Duas pessoas mortas em ataque com drone em Omã

Duas pessoas morreram num ataque com um drone no norte de Omã, informou hoje a imprensa estatal, numa altura em que o Irão continuava os ataques de retaliação em países vizinhos.

"Dois drones caíram na província de Sohar. Um deles caiu na zona industrial de Al-Awahi, matando dois trabalhadores estrangeiros e ferindo vários outros. O segundo caiu numa zona aberta sem causar vítimas", informou a agência de notícias de Omã, citando uma fonte das forças de segurança.

Lusa

Soldado francês morto "durante um ataque" na região de Erbil, no Iraque

Um soldado francês morreu "durante um ataque" na região de Erbil, no Curdistão iraquiano, anunciou o presidente da França, Emmanuel Macron, marcando a primeira morte registada no exército francês durante a guerra do Médio Oriente.

"O suboficial Arnaud Frion, do 7º Batalhão de Caçadores Alpinos em Varces, morreu pela França durante um ataque na região de Erbil, no Iraque", escreveu Macron, na noite de quinta-feira, confirmando que vários soldados franceses ficaram feridos.

O conflito no Médio Oriente começou com ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão a 28 de Fevereiro e desde então se alastrou a vários países da região.

Desde o início da guerra, sete soldados norte-americanos foram mortos no Kuwait e na Arábia Saudita, de acordo com o Comando Central das forças armadas dos Estados Unidos (EUA).

O ataque em Erbil teve como alvo as forças antiterroristas, disse o presidente francês.

No âmbito de uma coligação internacional de combate ao fundamentalismo islâmico, liderada por Washington, militares de diversos países, incluindo Itália e França, estão a treinar membros das forças de segurança curdas no Curdistão iraquiano.

"A guerra no Irão não justifica tais ataques", enfatizou Macron.

O grupo armado iraquiano Ashab al-Kahf anunciou hoje, na plataforma de mensagens Telegram, que estava a atacar os interesses franceses na região, após o envio do porta-aviões francês Charles de Gaulle para o Golfo.

"Após a chegada do porta-aviões francês à área de operações do Comando Central dos EUA e o seu envolvimento em operações, anunciamos que, a partir desta noite, todos os interesses franceses no Iraque e na região serão visados", declarou o grupo pró-Irão.

O Ashab al-Kahf instou as forças de segurança a manterem uma distância de, pelo menos, 500 metros de uma base em Kirkuk (norte do Iraque), onde alegou estarem destacados militares franceses.

No entanto, o grupo não reivindicou explicitamente a autoria do ataque.

Lusa

"Canalhas desvairados". Donald Trump volta a ameaçar Teerão

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, lançou uma nova ameaça ao Irão, escrevendo: “Observem o que vai acontecer a estes canalhas desvairados hoje”.

A Marinha do Irão acabou, a sua Força Aérea já não existe, mísseis, drones e tudo o resto estão a ser dizimados, e os seus líderes foram varridos da face da Terra”, acrescentou o líder norte-americano, na rede social que detém, a Truth Social.

“Há 47 anos que matam pessoas inocentes em todo o mundo, e agora eu, como 47.º presidente dos Estados Unidos da América, estou a matá-los”, escreveu Trump. “Que grande honra é fazê-lo!”, acrescentou.

A ameaça do líder dos EUA surgiu horas depois do Irão ter dito que um míssil disparado por grupos iraquianos pró-Teerão atingiu um avião de reabastecimento norte-americano que se despenhou no oeste do Iraque, com seis tripulantes a bordo.

Lusa

Moscovo diz que mercado de energia não pode "manter-se estável" sem petróleo russo

Um enviado do presidente da Rússia afirmou hoje que o mercado global de energia "não pode permanecer estável" sem petróleo russo, depois de Washington ter autorizado temporariamente a venda de petróleo russo armazenado em navios.

"Os Estados Unidos estão, na verdade, a reconhecer o óbvio: sem petróleo russo, o mercado global de energia não pode manter-se estável", escreveu Kirill Dmitriev, na plataforma de mensagens Telegram.

Os Estados Unidos autorizaram temporariamente a venda de petróleo russo armazenado em navios, devido à subida dos preços desde o início da guerra no Irão, anunciou na quinta-feira o Departamento do Tesouro norte-americano.

O departamento emitiu uma licença que autoriza a venda, até 11 de abril, de petróleo bruto e derivados russos carregados em navios antes da 00:01 do dia 12 de março (quinta-feira).

No inicio da semana, o presidente norte-americano, Donald Trump, tinha anunciado que ia suspender algumas sanções sobre o petróleo "para baixar os preços", depois de uma conversa telefónica com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Anteriormente, o Tesouro anunciou que permitiria à Índia comercializar, durante 30 dias, petróleo russo retido no mar.

Lusa

Teerão diz que grupos iraquianos atacaram avião de reabastecimento dos EUA

O Irão afirmou hoje que um avião de reabastecimento dos Estados Unidos (EUA) que se despenhou no oeste do Iraque foi atingido por um míssil disparado por grupos iraquianos e que os seis tripulantes morreram.

De acordo com declarações divulgadas por agências de notícias iraniana, o porta-voz do Comando de Operações Unificadas do Irão, Khatam al-Anbiya, disse que o avião foi "atingido por um míssil disparado por grupos de resistência no oeste do Iraque".

Posteriormente, a Guarda Revolucionária iraniana emitiu um comunicado alegando que o ataque de quinta-feira, que resultou na morte de toda a tripulação, ocorreu enquanto o avião reabastecia um caça dos EUA.

Horas antes, o Comando Central das Forças Armadas dos EUA (conhecido como Centcom) anunciou que um avião de reabastecimento se tinha despenhado no oeste do Iraque, mas adiantou que a perda do KC-135 "não foi causada por fogo inimigo ou amigo".

"As operações de resgate estão em curso", acrescentou o Centcom, em comunicado, referindo que outra aeronave envolvida no acidente aterrou em segurança.

O Centcom referiu ainda que o incidente "ocorreu em espaço aéreo amigo durante a Operação Epic Fury", em que os EUA e Israel têm atacado o Irão.

Não foram fornecidos detalhes sobre o número de pessoas a bordo da aeronave ou o seu estado de saúde atual.

"Mais informações serão fornecidas à medida que os destacamentos ocorrerem", concluiu o Centcom, solicitando paciência enquanto "reúne detalhes adicionais e presta esclarecimentos às famílias dos militares" envolvidos.

A perda do KC-135 marca o quarto acidente aéreo de aeronaves norte-americanas desde o início da guerra contra o Irão, após o abate de três caças F-15 por fogo amigo do Kuwait.

Lusa

14.º dia de guerra no Irão

Bom dia,

Acompanhe aqui os principais desenvolvimentos da operação militar conjunta dos EUA e de Israel contra o Irão, um conflito que entra esta sexta-feira no 14.º dia.

Veja como foi o dia de ontem no link abaixo:

Militares franceses feridos em ataque a base iraquiana. Avião de reabastecimento dos EUA despenha-se no Iraque
