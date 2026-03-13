EUA dizem que novo líder supremo do Irão "está ferido e provavelmente desfigurado"

O Comando Central das forças armadas dos Estados Unidos acabou de confirmar que morreram todos os seis tripulantes que seguiam a bordo do avião de reabastecimento que se despenhou no Iraque. Antes, os EUA tinham confirmado a morte de quatro dos seis militares que estavam a bordo do avião. "Está agora confirmada a morte dos seis tripulantes a bordo do avião de reabastecimento KC-135 norte-americano que se despenhou no oeste do Iraque. A aeronave despenhou-se enquanto sobrevoava espaço aéreo amigo", na quinta-feira, durante a operação Fúria Épica, informou o Comando Central.Os EUA reiteraram que as "circunstâncias do incidente estão a ser investigadas", mas que "a perda da aeronave não se deveu a fogo inimigo nem a fogo amigo".