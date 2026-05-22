EUA divulgam novas imagens Ovnis. Um deles abatido na fronteira com o Canadá em 2023 (veja as fotos)

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou esta sexta-feira (22 de maio) imagens do momento em que um Ovni terá sido abatido sobre o Lago Huron, na fronteira com o Canadá a 12 de fevereiro de 2023.A filmagem terá sido feita através de um sensor infravermelho instalado num caça F-16 da Força Aérea dos EUA..Os documentos agora divulgados incluem relatos de supostos avistamentos de esferas verdes, discos voadores e bolas de fogo misteriosas.Esta é a segunda vez que são divulgadas informações que foram desclassificadas pelo presidente Donald Trump, que originou a que um primeiro lote de documentação tenha sido divulgado a 8 de maio-Um dos 222 arquivos revelados esta sexta-feira tem 116 páginas de documentos sobre avistamentos e investigações em instalações ultrassecretas em Sandia, no estado do Novo México, entre 1948 e 1950.“Este arquivo contém 209 relatos de orbes verdes, discos e bolas de fogo vistos nas proximidades da base militar”, informou o Departamento de Defesa.Outro caso citado nos documentos está relacionado com a missão Apollo 12 Moon Landing. Na prática, durante uma avaliação médica da tripulação, o comandante Charles Conrad, o piloto do módulo de comando Richard Gordon e o piloto do módulo lunar Alan L. Bean relataram ter visto flashes ou "rastos luminosos” quando tentavam dormir no escuro.A publicação deste tipo de documentos foram iniciados depois de o presidente Donald Trump ter ordenado, em fevereiro, a publicação de documentos federais sobre vida alienígena. .Pentágono divulga novos ficheiros sobre Óvnis e promete “máxima transparência” (veja as fotos).Trump ordena que sejam divulgados arquivos federais relacionados a óvnis e extraterrestres