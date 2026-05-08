Pentágono divulga novos ficheiros sobre Óvnis e promete “máxima transparência”
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Pentágono divulga novos ficheiros sobre Óvnis e promete “máxima transparência”

"Estes ficheiros, escondidos por detrás de classificações, há muito que alimentam especulações justificadas — e é tempo de o povo americano ver por si próprio", acrescentou Pete Hegseth.
DN/Lusa
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O Pentágono começou a divulgar novos ficheiros sobre Óvnis, afirmando que o público poderá tirar as suas próprias conclusões sobre estes objetos voadores não identificados supostamente de origem extraterrestre, num processo impulsionado pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Numa publicação feita esta sexta-feira, 8 de maio, na rede social X, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos (Pentágono) informou que, ao contrário de governos anteriores, que alegadamente procuraram “desacreditar ou dissuadir o povo norte-americano”, Trump está focado em garantir “a máxima transparência ao público”.

“O público pode, em última análise, formar a sua própria opinião sobre a informação contida nestes ficheiros”, afirmou o Pentágono, acrescentando que novos documentos serão divulgados gradualmente.

"Estes ficheiros, escondidos por detrás de classificações, há muito que alimentam especulações justificadas — e é tempo de o povo americano ver por si próprio", acrescentou Pete Hegseth, secretário da Defesa dos EUA.

O esforço de desclassificação dos ficheiros envolve igualmente a Casa Branca (presidência), o diretor dos serviços de informação nacional, o Departamento de Energia, a NASA e a polícia de investigação federal FBI.

Trump vinha a insinuar, desde fevereiro, um anúncio relacionado com documentos sobre Óvnis, numa linha semelhante à divulgação recente de ficheiros ligados aos assassínios do antigo presidente norte-americano John F. Kennedy, do senador Robert F. Kennedy e do ativista Martin Luther King Jr.

Esses documentos, porém, revelaram poucas informações inéditas além do que já era conhecido publicamente.

O Pentágono trabalha há vários anos na desclassificação de material relacionado com Óvnis, tendo o Congresso criado em 2022 um gabinete dedicado à análise e divulgação de fenómenos aéreos não identificados.

O primeiro relatório desse organismo, divulgado em 2024, reuniu centenas de novos incidentes envolvendo objetos não identificados, mas concluiu não existir qualquer prova de que o Governo norte-americano tenha confirmado tecnologia de origem extraterrestre.

A pressão política para maior transparência intensificou-se nos últimos anos, sobretudo após militares norte-americanos relatarem encontros com aeronaves não identificadas.

Um grupo de congressistas republicanos acusou o Pentágono de reter documentação relevante.

Numa carta enviada em março, a congressista Anna Paulina Luna exigiu a divulgação de 46 vídeos de objetos de origem desconhecida alegadamente identificados por denunciantes.

Hoje, nas redes sociais, a congressista republicana afirmou que esses vídeos deverão ser divulgados numa futura comunicação oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

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