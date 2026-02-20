Trump ordena que sejam divulgados arquivos federais relacionados a óvnis e extraterrestres

O presidente norte-americano Donald Trump anunciou através da rede social Truth Social que instruiu o Departamento de Defesa dos EUA e outras agências federais para que seja iniciada a "divulgação de arquivos governamentais relacionados com a vida alienígena e extraterrestre, fenómenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs), assim como quaisquer outras informações ligadas a esses assuntos altamente complexos, mas extremamente interessantes e importantes"..Esta medida surge após uma entrevista do ex-presidente Barack Obama ao podcast de Brian Tyler Cohen, durante o qual disse que os extraterrestres "são reais", tendo mais tarde se visto na obrigação de fazer um esclarecimento sobre o que tinha dito. "Estatisticamente, o universo é tão vasto que as probabilidades são boas de existir vida lá fora", justificou.Estas declarações de Obama mereceram na quinta-feira, 19 de fevereiro, duras críticas de Trump que, a bordo do Air Force One, disse que o ex-presidente tinha divulgado “informações confidenciais”, algo que foi mais tarde desmentido por Sean Kirkpatrick, antigo diretor do gabinete do Pentágono responsável por esta área, que à revista Scientific American afirmou que "Obama não disse nada confidencial", acrescentando que ele não tinha dito nada que não tivesse já sido dito "em muitos fóruns", inclusive "em depoimentos no Congresso"..Obama disse num podcast que os extraterrestres "são reais" e depois viu-se 'obrigado' a fazer esclarecimento