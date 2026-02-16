Obama disse num podcast que os extraterrestres "são reais" e depois viu-se 'obrigado' a fazer esclarecimento

Uma resposta do ex-presidente dos EUA, Barack Obama, sobre extraterrestres, durante um podcast, publicado no fim de semana, tornou-se polémica e levou o antigo chefe de Estado a fazer um esclarecimento.A abrir o formato de perguntas e respostas rápidas no podcast de Brian Tyler Cohen, foi lançada a pergunta sobre se "os alienígenas são reais". "São reais, mas eu não os vi", respondeu Obama, que acrescentou: "E não estão a ser mantidos na Área 51. Não há nenhuma instalação subterrânea, a menos que exista uma enorme conspiração e a tenham escondido do presidente dos Estados Unidos". O antigo presidente dos EUA referia-se à base militar norte-americana localizada em Groom Lake, no sul do estado do Nevada. Foi também questionado neste podcast publicado na noite de sábado (14 de fevereiro) sobre "qual foi a primeira pergunta à qual quis ter resposta quando se tornou presidente". Entre risos, Obama respondeu: "Onde estão os extraterrestres?"A posição de Barack Obama neste podcast suscitou interesse mediático, nos media e nas redes sociais, e o 44º presidente norte-americano viu-se 'obrigado' a fazer um esclarecimento no domingo (15 de fevereiro) sobre a posição que transmitiu inicialmente na entrevista. "Estava a tentar manter o espírito da ronda rápida, mas já que isto chamou a atenção, deixem-me esclarecer. Estatisticamente, o universo é tão vasto que as probabilidades são boas de existir vida lá fora", justificou Obama, que garantiu nunca ter visto provas de contacto extraterreste durante a sua administração. "Mas as distâncias entre sistemas solares são tão grandes que as hipóteses de termos sido visitados por alienígenas são reduzidas, e eu não vi qualquer evidência durante a minha presidência de que os extraterrestres tenham estabelecido contacto connosco. A sério!", reforçou o antigo presidente norte-americano na mensagem partilhada no Instagram, rede social onde publicou o excerto do podcast com as respostas sobre extraterrestres. .Estudo do Pentágono não encontra sinais de extraterrestres em relatos de óvnis.Esta não foi a primeira vez que Obama falou sobre a possibilidade de existirem, ou não, extraterrestres. Já o tinha feito em maio de 2021, no The Late Late Show, com James Corden.Durante o programa, o presidente norte-americano disse que tentou obter informações sobre o tema assim que chegou à Casa Branca. Quis saber se se os extraterrestres estavam a ser estudados em algum laboratório secreto e a resposta que recebeu foi "não"."O que é verdade, e estou a falar a sério, é que existem imagens e registos de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são”, disse, na altura. “Não conseguimos explicar como eles se moveram, a trajetória. Eles não apresentaram um padrão facilmente explicável. E, por isso, acho que as pessoas ainda levam a sério a tentativa de investigar e descobrir o que aconteceu”, afirmou. Ainda no podcast do norte-americano Brian Tyler Cohen, o antigo presidente dos EUA reagiu ao vídeo, entretanto apagado, publicado por Donald Trump, em que o casal Obama aparece numa animação com corpos de macacos. "Está a acontecer uma espécie de palhaçada nas redes sociais e na televisão", disse. "E o que é verdade é que não parece haver qualquer vergonha disso entre as pessoas que costumavam pensar que era preciso ter algum tipo de decoro, sentido de propriedade e respeito pelo cargo, certo?", acrescentou.Obama afirmou ainda que era "importante reconhecer que a maioria dos americanos" considerava este comportamento profundamente perturbador". "É verdade que chama a atenção. É verdade que é uma distração", reconheceu..Obama lamenta "palhaçada" e falta de "vergonha" em resposta a vídeo racista partilhado por Trump