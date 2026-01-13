Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Kharkov foi uma das zonas atingidas pelos ataques noturnos russos.
Internacional

EUA acusam Rússia de “escalada perigosa e inexplicável” da guerra na Ucrânia

Representante norte-americana na ONU lembrou os esforços de Trump para chegar a um acordo e classificou os ataques russos contra civis como um “escárnio à causa da paz”.
Ana Meireles
Guerra na Ucrânia
Rússia
Volodymyr Zelensky
Estados Unidos
Conselho de Segurança da ONU

