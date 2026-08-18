Estreito vai continuar fechado até EUA cumprir compromissos, afirma Irão

O Irão vai manter o estreito de Ormuz fechado enquanto os Estados Unidos não cumprirem os compromissos previstos no protocolo assinado em junho, anunciou hoje o chefe dos negociadores iranianos, Mohammad Bagher Ghalibaf.

O também presidente do parlamento iraniano citou “o levantamento do bloqueio naval [norte-americano], o desbloqueio dos ativos [iranianos] congelados, o levantamento do embargo petrolífero” e o fim das operações militares “em todas as frentes”.

O estreito de Ormuz “não será aberto enquanto os compromissos norte-americanos estipulados no protocolo de acordo (...) não forem concretizados”, afirmou, durante um discurso transmitido pela televisão de Estado, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Considerado como uma via estratégica para o comércio internacional, nomeadamente de produtos petrolíferos, o estreito de Ormuz tem estado no centro das negociações entre o Irão e os Estados Unidos.

Teerão e Washington tentam desde junho pôr termo à guerra desencadeada pela ofensiva militar que os Estados Unidos e Israel lançaram contra o Irão em 28 de fevereiro.

O Irão respondeu com o bloqueio do estreito e com ataques a bases e outros interesses norte-americanos na região, o que alastrou a guerra a grande parte do Médio Oriente.

Teerão exige também o fim das hostilidades de Israel contra o Líbano, onde o exército israelita combate o grupo libanês extremista Hezbollah, aliado do Irão, mas Telavive tem conseguido manter os dois conflitos separados.