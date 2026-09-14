Estação ferroviária atingida por drones russos pouco depois da passagem de altos funcionários europeus

Entre os altos funcionários e conselheiros de segurança nacional europeus que momentos antes tinham passado a mesma linha ferroviária num comboio diferente, vindos de uma conferência em Kiev, estava o antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

"Não sei que lógica distorcida levou Putin a fazer explodir uma locomotiva ucraniana parada na fronteira com a Polónia esta manhã", afirmou Boris Johnson, que salientou que este foi "o tipo de ataque aleatório e sem sentido que os ucranianos sofrem todos os dias - até mesmo nos caminhos-de-ferro civis", tendo apelado aos aliados ucranianos para fornecerem urgentemente à Ucrânia "as defesas aéreas de que necessitam".

A Rússia afirmou ter atingido "infraestruturas ferroviárias" no oeste da Ucrânia, mas a empresa ferroviária estatal ucraniana Ukrzaliznytsia disse que "muito provavelmente, o alvo deste drone poderia ter sido o comboio diplomático".

O ex-diretor da CIA, David Petraeus, que estava a bordo de outro comboio na estação de Yahodyn no momento do ataque, disse que o incidente foi "aterrorizador".

"Este é o ato de um líder verdadeiramente bárbaro que tenta aterrorizar civis ucranianos", afirmou Petraeus ao New York Times.

Já o ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt, que também participou na conferência em Kiev, disse à BBC que os passageiros a bordo do seu comboio foram instruídos para se prepararem para a evacuação antes de serem autorizados a continuar a viagem.

"No comboio em que estava, recebemos ordem para nos prepararmos para a evacuação depois de ele ter parado. Mas, passados ​​alguns minutos, fomos informados de que a situação estava segura e que poderíamos prosseguir", relatou.

Em comunicado, a Ukrzaliznytsia informou que o comboio diplomático "partiu da estação mais cedo do que o previsto devido à alteração do horário... em função das constantes ameaças de ataques russos" e frisou que a ordem de evacuação para os passageiros do comboio atingido tinha sido dada "apenas 15 minutos" antes do ataque.

Tanto as autoridades ucranianas como as polacas afirmaram que o drone russo embateu no comboio a dois quilómetros da fronteira com a Polónia.

O comboio chegou em segurança à estação fronteiriça de Dorohusk, na Polónia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse que os "ataques bárbaros" na fronteira entre a Ucrânia e a Polónia, em Yahodyn, equivalem a "Putin bater diretamente às portas da UE e da NATO" e renovou os apelos para mais sanções contra a Rússia.

"Putin precisa de compreender que a sua barbárie será recebida com uma ação decisiva que aumentará o custo da guerra para ele a um nível inaceitável. Esta é a única forma de o deter", acrescentou.