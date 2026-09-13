Está em curso um ataque “sistemático” na rede ferroviária ucraniana, diz operadora

A companhia ferroviária ucraniana alertou este domingo (13 de setembro) que está em curso um “ataque sistemático” à rede “em todo o país”, após o presidente, Volodymyr Zelensky, ter indicado que um drone russo atingiu um comboio perto da fronteira com a Polónia.

“Está em curso um ataque sistemático à rede ferroviária em todo o país. O nosso centro de monitorização e os nossos funcionários estão em estado de alerta máximo”, indicou a Ukrzaliznytsia num comunicado, citado pela AFP, alertando para atrasos significativos e possível retirada de passageiros.

Um drone russo atingiu hoje [domingo] um comboio com destino a Varsóvia, perto da fronteira polaca com a Ucrânia, sem causar vítimas, anunciaram Varsóvia e Kiev, tendo Zelensky indicado também que o oeste do país estava a ser atacado.