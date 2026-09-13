Está em curso um ataque “sistemático” na rede ferroviária ucraniana, diz operadora
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Está em curso um ataque “sistemático” na rede ferroviária ucraniana, diz operadora

Drone russo atingiu um comboio com 206 pessoas a bordo perto da fronteira com a Polónia, denunciou presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
DN/Lusa
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A companhia ferroviária ucraniana alertou este domingo (13 de setembro) que está em curso um “ataque sistemático” à rede “em todo o país”, após o presidente, Volodymyr Zelensky, ter indicado que um drone russo atingiu um comboio perto da fronteira com a Polónia.

“Está em curso um ataque sistemático à rede ferroviária em todo o país. O nosso centro de monitorização e os nossos funcionários estão em estado de alerta máximo”, indicou a Ukrzaliznytsia num comunicado, citado pela AFP, alertando para atrasos significativos e possível retirada de passageiros.

Um drone russo atingiu hoje [domingo] um comboio com destino a Varsóvia, perto da fronteira polaca com a Ucrânia, sem causar vítimas, anunciaram Varsóvia e Kiev, tendo Zelensky indicado também que o oeste do país estava a ser atacado.

A companhia ferroviária polaca PKP Intercity indicou que o comboio, com 206 passageiros a bordo, fazia a ligação entre Kiev e Varsóvia.

Volodymyr Zelensky afirmou que Moscovo atingiu o comboio “deliberadamente”.

“Pelo segundo dia consecutivo, o inimigo está a atacar a rede ferroviária. Hoje, em Volínia, a dois quilómetros da fronteira com a Polónia, o inimigo atingiu a locomotiva de um comboio de passageiros”, denunciou no Telegram a empresa estatal, de acordo com a Efe.

A tripulação do comboio foi alertada antecipadamente para a ameaça e, graças a isso, não houve feridos, explicou a companhia, que não especificou se o comboio estava parado ou circulava no momento do impacto.

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