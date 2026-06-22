Estados Unidos atacam nova embarcação nas Caraíbas e matam dois tripulantes

O exército dos Estados Unidos realizou um novo ataque aéreo contra uma embarcação de alegados traficantes de droga no mar das Caraíbas, matando dois homens e deixando outros seis náufragos, segundo autoridades.O ataque, anunciado na noite de domingo, 21 de junho, eleva para mais de 210 o número total de mortos, desde que a Administração do presidente Donald Trump iniciou a ofensiva, em setembro.Numa mensagem publicada na rede social X, o Comando Militar dos EUA para a América Latina e as Caraíbas (Southcom, na sigla em inglês) declarou que o navio estava a "navegar por rotas conhecidas de tráfico de droga nas Caraíbas".Imagens de vídeo a preto e branco que acompanhavam a mensagem mostravam um barco a deslocar-se na água antes de ser atingido por um projétil e engolido por uma violenta explosão.Nenhum militar norte-americano ficou ferido, informou o comando.. O Southcom mencionou que o ataque deixou "seis homens sobreviventes" e disse que notificou imediatamente a Guarda Costeira dos EUA para ativar o sistema de busca e salvamento dos náufragos.Este é o segundo ataque a deixar sobreviventes no espaço de uma semana. Em 16 de junho, um outro ataque causou dois náufragos.Um dia depois, a Guarda Costeira norte-americana afirmou ter suspendido as buscas por sobreviventes sem encontrar "qualquer sinal de sobreviventes ou destroços".A Administração de Donald Trump nunca apresentou provas concretas que permitissem afirmar que os navios visados estavam efetivamente envolvidos no tráfico.Especialistas e responsáveis da ONU denunciaram estas execuções extrajudiciais.Os Estados Unidos lançaram a missão em setembro na área de responsabilidade do Southcom, que foi ativada com o objetivo principal de aumentar a pressão sobre o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, capturado numa operação militar norte-americana em Caracas e extraído para Nova Iorque, no passado dia 3 de janeiro.Em paralelo, Washington conduz desde então uma campanha de ataques no Pacífico e nas Caraíbas contra navios que são apresentados como participando em atividades de tráfico de droga, alegadamente destinada aos Estados Unidos.Um órgão de supervisão interno do Pentágono irá investigar a legalidade destas operações, segundo noticiaram no final de maio os meios de comunicação norte-americanos.O órgão pretende, em particular, verificar se os "ciclos conjuntos de seis fases de direcionamento" estão a ser seguidos corretamente. De acordo com uma fonte citada pela estação norte-americana NBC, os ciclos variam desde a designação do alvo até à avaliação do ataque, incluindo a análise de inteligência e a tomada de decisões finais..Exército dos EUA anuncia novo ataque contra embarcação e mais um morto nas Caraíbas.Dois mortos num novo ataque dos EUA a uma embarcação no Pacífico