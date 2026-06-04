Dois mortos num novo ataque dos EUA a uma embarcação no Pacífico

Um novo ataque dos EUA a uma embarcação no Pacífico fez dois mortos, anunciou, na noite de quarta-feira, 3 de junho, o Comando Militar norte-americano para a América Latina e as Caraíbas (Southcom, na sigla em inglês). Os Estados Unidos indicaram que a "embarcação transitava por rotas conhecidas de narcotráfico no Pacífico Oriental", estando "envolvida em operações de narcotráfico". Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o Southcom informou que "dois narcoterroristas do sexo masculino foram mortos durante esta ação" e que "nenhuma força militar dos EUA sofreu baixas". Na mesma publicação é partilhado um vídeo que mostra o momento do ataque. .Em menos de uma semana, este é o segundo ataque em águas do Pacífico levado a cabo pelas forças norte-americanas. No passado sábado, o Comando Militar dos EUA para a América Latina e as Caraíbas anunciou um ataque a uma embarcação, tendo causado a morte a três homens. Com o mais recente ataque dos EUA, terão morrido pelo menos 207 pessoas desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu dar início, em setembro, a uma ofensiva no Pacífico e nas Caraíbas contra navios que alegadamente estão envolvidos em atividades de tráfico de droga. .EUA declara que cinco narcoterroristas foram mortos em ataques de Washington no Pacífico