EUA declara que cinco narcoterroristas foram mortos em ataques de Washington no Pacífico

Operações dos EUA contra navios acusados de servir o narcotráfico nas Caraíbas ou no leste do Pacífico já terão causado pelo menos 104 mortos desde setembro.
DN/Lusa
Publicado a
Um total de "cinco narcoterroristas" foram mortos em dois ataques norte-americanos contra barcos em águas internacionais do Oceano Pacífico, anunciou na quinta-feira (18 de dezembro) o comando militar sul dos Estados Unidos.

Os navios transitavam por rotas conhecidas do narcotráfico no Pacífico Oriental e estavam envolvidos em operações de tráfico de drogas. No total, cinco narcoterroristas do sexo masculino foram mortos durante essas operações, três no primeiro navio e dois no segundo”, escreveu o comando militar nas redes sociais.

Estas operações contra navios acusados de servir o narcotráfico nas Caraíbas ou no leste do Pacífico causaram pelo menos 104 mortos desde setembro, de acordo com uma contagem da agência de notícias France-Presse (AFP) com base em informações das autoridades.

A Administração do presidente norte-americano, Donald Trump, não forneceu provas de que essas embarcações estivessem realmente envolvidas em qualquer tipo de tráfico, o que tem gerado debate no mundo e na política norte-americana sobre a legitimidade jurídica das operações.

O Governo de Donald Trump acusa, em particular, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, inimigo pessoal, de estar à frente de uma rede de tráfico de drogas, o que o responsável de Caracas nega.

