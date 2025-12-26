Espírito pioneiro: 30 anos dum académico e investigador português em Macau (I)

Uma condecoração nacional, na China, para estrangeiros, e que reconhece o meu contributo para a Universidade de Macau, para Macau e, creio, também para as relações entre Macau, a China e os países de língua portuguesa, nomeadamente Portugal, de onde sou oriundo.” Foi desta forma que, aos microfones da Rádio Macau, Rui Martins comentava, no início de outubro, a sua distinção com a mais alta honra concedida pelas autoridades chinesas a cidadãos estrangeiros: o Prémio de Amizade do Governo Chinês.O vice-reitor para os Assuntos Globais e professor catedrático de Mérito da Universidade de Macau recebeu o galardão, na sua edição de 2025, ao lado de outros 49 laureados, numa cerimónia realizada no Grande Palácio do Povo, em Pequim, integrada nas celebrações do Dia Nacional da República Popular da China. A distinção reconheceu as contribuições excecionais dos agraciados para o progresso económico, social e científico do país. No caso de Rui Martins, é um prémio que reflete não apenas um percurso académico singular, mas também o impacto estratégico da sua atuação. Desde que se radicou em Macau, em 1992, o especialista na área dos circuitos integrados e da microelectrónica tem desempenhado um papel fulcral na promoção da inovação tecnológica, estimulando a capacitação de talentos locais. Sob a sua direcção, foi fundado aquele que é o hoje o Laboratório de Referência do Estado em Circuitos Integrados em Muito Larga Escala Analógicos e Mistos, o primeiro do género fora do Interior da China. Além disso, tem ainda assumido um papel ativo na promoção da cooperação entre a China e os países de língua portuguesa, fomentando parcerias académicas e científicas com instituições de Portugal, Brasil, Angola e Moçambique.De Lisboa para Macau: uma decisão transformadoraHoje com 68 anos de idade, Rui Martins nasceu em Lisboa, mas cresceu em Moçambique. Licenciou-se na área da Engenharia Electrotécnica no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, onde viria a lecionar durante 12 anos. Em 1983, projectou um chip com funções analógicas e, em 1991, tornou-se o primeiro investigador em Portugal a desenvolver um chip como parte de uma tese de doutoramento, também no Instituto Superior Técnico.Após concluir os estudos pós-graduados, tinha pela frente uma carreira promissora na Europa. No entanto, em 1992, tomou uma decisão ousada: rumar para Macau, local que se preparava então para, em 1999, passar a ostentar o estatuto de Região Administrativa Especial da China..Ao chegar à Universidade de Macau - que tinha tomado, no ano anterior, o lugar da Universidade da Ásia Oriental -, Rui Martins, então professor associado visitante, previa regressar a Portugal ao fim de dois anos. No entanto, porque havia vindo numa altura em que o semestre já estava a decorrer e, por isso, não tinha aulas para lecionar, decidiu ocupar-se com uma outra tarefa: saber mais sobre a Faculdade de Ciências e Tecnologia da instituição, o que daria origem a um relatório intitulado Primeiras Impressões e Primeiras Propostas, concluído em dois meses.Em entrevista em 2021, a propósito dos 40 anos da Universidade de Macau, Rui Martins recordava: “Tinha apenas 35 anos. Hoje, com mais de 700 publicações efetuadas, ainda considero esse relatório como o melhor texto que produzi.” No documento, propôs novas áreas de investigação para a universidade e a criação de programas de pós-graduação, incluindo mestrados e doutoramentos.As suas propostas foram acolhidas e o relatório serviria como um conjunto de linhas orientadoras para o desenvolvimento da investigação na Universidade de Macau ao longo das duas décadas seguintes. Durante esse período, Rui Martins exerceu os cargos de director da Faculdade de Ciências e Tecnologia, entre 1994 e 1997, e, a partir de 1997, de vice-reitor da universidade - foi vice-reitor para a Investigação, de 2008 a 2018, sendo desde então vice-reitor para os Assuntos Globais. (continua)Texto de Vitória Sok Wa Man, extraído da reportagem da secção Arte & Cultura, publicada na Revista Macau, em novembro de 2025.O que representa o Prémio da Amizade?Instituído pelo Governo Central, o Prémio da Amizade do Governo Chinês é atribuído anualmente a especialistas estrangeiros que se distingam pelo seu contributo relevante para o desenvolvimento da China. Os laureados são homenageados durante as celebrações oficiais do Dia Nacional da República Popular da China.Criada em 1991, a distinção simboliza igualmente o reconhecimento da China àqueles que promovem o intercâmbio internacional e fortalecem os laços de cooperação com outras nações. Antes de Rui Martins, o biofísico alemão Erwin Neher - laureado com o Prémio Nobel da Medicina em 1991 e ligado à Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, onde dirige um laboratório com o seu nome - foi, em 2024, a primeira personalidade com ligações a Macau a receber a distinção.