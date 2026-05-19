Espanha. Zapatero diz-se inocente, PP quer eleições antecipadas

O Partido Popular abriu a sessão plenária do Congresso espanhol exigindo a convocação de eleições na sequência da acusação ao ex-primeiro-ministro socialista José Luis Rodríguez Zapatero conhecida esta terça-feira, 19 de maio.O deputado popular Sergio Sayas classificou o caso como sendo de uma “gravidade transcendental”, afirmando que a convocação de eleições é “um imperativo ético e democrático”. “Espanha não pode nem merece suportar mais tempo com um governo e um PSOE mergulhados na corrupção”, referiu, chamando a Zapatero “guru” do primeiro-ministro, Pedro Sánchez.Zapatero foi acusado dos crimes de participação em organização criminosa, tráfico de influências e falsificação de documentos no âmbito de uma investigação sobre o alegado branqueamento de capitais dos 53 milhões de euros do resgate público dado pelo governo à companhia aérea Plus Ultra após a pandemia. Num vídeo divulgado esta terça-feira, após ser conhecida a sua acusação, Zapatero mostrou-se disposto a cooperar com a justiça, garantindo que “todas as minhas atividades, públicas e privadas, foram sempre conduzidas com absoluto respeito pela lei”.Patxi López, o porta-voz do PSOE no Congresso, mostrou o apoio do partido ao seu antigo líder. “Não acredito que Zapatero seja corrupto ou que tenha sido corrompido; é o único presidente do país que não tem nenhum ministro sob investigação e que sempre manteve uma conduta exemplar”..Ex-PM espanhol Zapatero indiciado em caso de alegada lavagem de dinheiro