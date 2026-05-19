José Luis Rodríguez Zapatero no III Fórum Mundial de Direitos Humanos, 20 de março de 2023, em Buenos Aires.
José Luis Rodríguez Zapatero no III Fórum Mundial de Direitos Humanos, 20 de março de 2023, em Buenos Aires.Ministerio de Cultura de la Nación
Internacional

Espanha. Zapatero diz-se inocente, PP quer eleições antecipadas

Patxi López, o porta-voz do PSOE no Congresso, mostrou o apoio do partido ao seu antigo líder. “Não acredito que Zapatero seja corrupto ou que tenha sido corrompido”.
Ana Meireles
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