Espanha retalia e restabelece controlo nas fronteiras aéreas e marítimas com Itália

O Governo espanhol decidiu esta sexta-feira, 7 de agosto, restabelecer temporariamente os controlos fronteiriços em portos e aeroportos para passageiros oriundos de Itália. A medida, assumida esta sexta-feira por fontes governamentais citadas pela EuropaPress, entra em vigor às 00h00 deste sábado, 8 de agosto, e prolongar-se-á até às 00h00 de 7 de setembro.As verificações, que incidirão sobre a identidade e o passaporte — bem como na exigência de visto ou autorização de residência para cidadãos de países terceiros —, serão efetuadas de forma aleatória (tal como está a acontecer em Itália). O executivo de Madrid ressalvou que a vigência das restrições poderá ser ajustada caso se verifiquem alterações nas circunstâncias que fundamentaram a sua aplicação.A ação das autoridades espanholas surge na sequência do agravamento do diferendo diplomático entre Madrid e Roma. Na semana passada, o Governo de Giorgia Meloni determinou a suspensão temporária do Acordo de Schengen para voos e ligações marítimas procedentes de Espanha, invocando preocupações de segurança e a pressão migratória no enclave espanhol de Ceuta.Em resposta, o executivo de Pedro Sánchez concedeu um prazo de três dias a Itália para levantar os controlo, sob pena de adotar "medidas proporcionais" para salvaguardar os interesses do país. O governo italiano rejeitou o ultimato espanhol, reafirmando que manterá os rastreios seletivos a passageiros não comunitários até pelo menos 15 de agosto, data em que antecipa novos fluxos migratórios na fronteira sul de Espanha.Perante a recusa transalpina em recuar na sua posição, o Governo espanhol avançou assim com a reintrodução formal de fiscalizações fronteiriças aos passageiros que viajem a partir do território italiano..Itália rejeita ultimato espanhol e mantém controlo de fronteiras.Espanha dá ultimato a Itália para levantar controlos fronteiriços e ameaça com “medidas proporcionais”