Espanha regista mais um caso de hantavírus

Subiu para 13 o número de casos registados de hantavírus ligados ao surto no navio de cruziro MV Hondius. De acordo com aquilo que o responsável da Organização Mundial de Saúde anunciou esta quarta-feira, 27 de maio, Espanha registou um novo caso entre os passageiros que estão em quarentena num hospital de Madrid.Tedros Adhanom Ghebreyesus realçou que não há mortes desde 2 de maio, o que significa que se mantêm as três vítimas registadas neste surto, que levou à evacuação do navio e à transferência de todos os passageiros, de 19 nacionalidades, para os seus países de origem a partir de Tenerife.Segundo o diretor-geral da OMS a situação mantém-se estável.A origem deste surto de hantavírus ainda é desconhecida, mas, segundo a OMS, a primeira contaminação deverá ter ocorrido antes do início da expedição a 01 de abril, pois o primeiro passageiro a morrer, um holandês de 70 anos, apresentou sintomas já a 06 de abril.O período de incubação do vírus situa-se entre uma a seis semanas e não existe vacina nem tratamento específico contra o hantavírus, que pode provocar uma síndrome respiratória aguda.A taxa de letalidade - percentagem de pessoas doentes que morrem após contrair a infeção - deste surto é, nesta fase, de 27%, segundo a OMS..Dois últimos voos de repatriamento aterraram nos Países Baixos