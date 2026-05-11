Juanma Moreno, o atual líder do governo regional andaluz, numa das ações de campanha.
Juanma Moreno, o atual líder do governo regional andaluz, numa das ações de campanha. FOTO:DR/X/@PPANDALUZ
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Espanha: PP à beira da maioria absoluta na Andaluzia

A menos de uma semana das eleições, sondagens colocam Juanma Moreno no caminho para repetir resultado alcançado em 2022.
Susana Salvador
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