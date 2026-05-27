Pedro Sánchez foi recebido no Vaticano por Leão XIV, que visitará Espanha em junho.
Pedro Sánchez foi recebido no Vaticano por Leão XIV, que visitará Espanha em junho. FOTO: EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT
Internacional

Espanha. PP aprova moção contra o governo em dia de buscas na sede do PSOE

Justiça está a investigar alegada trama criada para desestabilizar as ações judiciais que afetam o PSOE e o governo. Pedro Sánchez recusa convocar eleições antecipadas.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Pedro Sánchez
Espanha
PSOE
Alberto Núñez Feijóo
José Luis Zapatero
Partido Popular (Espanha)
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt